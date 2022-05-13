.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

داخلية مصر تكشف تفاصيل واقعة التحرش داخل مستشفى

  • الخط
الشرطة المصرية

داخلية مصر تكشف تفاصيل واقعة التحرش داخل مستشفى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة ما تداوله رواد موقع التواصل بشأن تعرض طبيب بأحد المستشفيات بالقاهرة الجديدة للاعتداء من قبل مرافق لأحد المرضى.

في التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان صباح اليوم الجمعة، أنه بالفحص تبين أنه يوم 12 مايو الجاري ورد لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود مشاجرة داخل أحد المستشفيات.

لأول مرة.. امرأة تحكم مباراة نهائي كأس العرش المغربي الأخيرة لأول مرة.. امرأة تحكم مباراة نهائي كأس العرش المغربي

بداية الواقعة

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طبيب بالمستشفى وطالب جامعي، حيث إنه أثناء تواجد الطرف الثاني بمنطقة التجمع الأول لاحظ تواجد طفلة 13 سنة مصابة بجرح بالقدم إثر اصطدام سيارة مجهولة بها بمنطقة المجاورات.

وأضافت: "بالتواصل مع والدة الطفلة التي حضرت في حينه، قام باصطحابهما للمستشفى بسيارته الخاصة لإسعافها، ونظراً لتقاعس الطبيب المعالج رغم التوسل إليه من قبل الأم للإسراع في علاج نجلتها إلا أنه قابل ذلك بالاستهجان والسخرية مما دفع الطالب الجامعي إلى معاتبته فتطور الأمر إلى مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي وتبادل الاعتداء بينهما وإصابة كل منهما".

اتهام بالتحرش

كما أضافت "اتهمت والدة الطفلة الطبيب المذكور بالتحرش بها وإحداث إصابتها ورفض المستشفى علاج نجلتها أو إعطاءها والطالب الجامعي تقارير طبية تفيد بإصابتهما إثر المشادة".

فيما قامت والدة الطفلة بنقل ابنتها إلى مستشفى آخر لعلاجها، كما حصلت على التقارير الطبية تفيد بإصابتها والطالب رفقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وقررت النيابة العامة حجز الأطراف على ذمة التحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما أبرز التحديات التي تواجه عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان؟ ما أبرز التحديات التي تواجه عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان؟
اكتشف المزيد