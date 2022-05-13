داخلية مصر تكشف تفاصيل واقعة التحرش داخل مستشفى

كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة ما تداوله رواد موقع التواصل بشأن تعرض طبيب بأحد المستشفيات بالقاهرة الجديدة للاعتداء من قبل مرافق لأحد المرضى.

في التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان صباح اليوم الجمعة، أنه بالفحص تبين أنه يوم 12 مايو الجاري ورد لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود مشاجرة داخل أحد المستشفيات.

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بداية الواقعة

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طبيب بالمستشفى وطالب جامعي، حيث إنه أثناء تواجد الطرف الثاني بمنطقة التجمع الأول لاحظ تواجد طفلة 13 سنة مصابة بجرح بالقدم إثر اصطدام سيارة مجهولة بها بمنطقة المجاورات.

وأضافت: "بالتواصل مع والدة الطفلة التي حضرت في حينه، قام باصطحابهما للمستشفى بسيارته الخاصة لإسعافها، ونظراً لتقاعس الطبيب المعالج رغم التوسل إليه من قبل الأم للإسراع في علاج نجلتها إلا أنه قابل ذلك بالاستهجان والسخرية مما دفع الطالب الجامعي إلى معاتبته فتطور الأمر إلى مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي وتبادل الاعتداء بينهما وإصابة كل منهما".

اتهام بالتحرش

كما أضافت "اتهمت والدة الطفلة الطبيب المذكور بالتحرش بها وإحداث إصابتها ورفض المستشفى علاج نجلتها أو إعطاءها والطالب الجامعي تقارير طبية تفيد بإصابتهما إثر المشادة".

فيما قامت والدة الطفلة بنقل ابنتها إلى مستشفى آخر لعلاجها، كما حصلت على التقارير الطبية تفيد بإصابتها والطالب رفقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وقررت النيابة العامة حجز الأطراف على ذمة التحقيق.