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موت شاب بلدغة نحلة.. ذهول وحزن في قرية بمصر

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الشاب نادر خالد الجزار
الشاب نادر خالد الجزار

موت شاب بلدغة نحلة.. ذهول وحزن في قرية بمصر

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية مصرية لوفاة شاب بطريقة غريبة بعد أن لدغته نحلة.

فقد شهدت قرية محلة منوف، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وفاة شاب يدعى نادر خالد الجزار، ويبلغ من العمر 32 عاما، بعد تعرضه للدغة نحلة.

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ورغم نقل الشاب إلى المستشفى لعلاجه فإن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، نظرا لمعاناته من الحساسية.

وفي التفاصيل، تبين أن نادر الذي تزوج حديثاً، استأجر في الفترة الأخيرة محطة لجمع المحاصيل الزراعية، وأثناء متابعة عمله، تعرض للدغة نحلة، فأغمي عليه، لينقل بعدها إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث لم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذه.

الشاب نادر خالد الجزار
الشاب نادر خالد الجزار

توقف قلبه!

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في الغربية، أن الشاب وصل إلى المستشفى مصابا بما يعرف بصدمة تحسسية حادة نتيجة تعرضه للسعة نحل ما أدى لتوقف القلب.

كما ذكر أن الأطباء قاموا بإنعاش قلبي رئوي له، مستخدمين جهاز الصدمات الكهربائية، إلا أن القلب لم يتجاوب، نظرا لمعاناته من حساسية زائدة، ما يعد من الحالات النادرة جداً.

وختم مشيرا إلى أنه توفي بالمستشفى متأثرا بذلك، وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق .

الشاب نادر خالد الجزار
الشاب نادر خالد الجزار
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