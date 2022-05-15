تصفية 4 إرهابيين وضبط أسلحة ومتفجرات بمداهمات للجيش في سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، تصفية 4 إرهابيين بشمال سيناء. وكشف أنه تم محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث نجحت القوات الجوية في تدمير 3 عربات دفع رباعي وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها.







من الأسلحة والمتفجرات المكتشفة من الأسلحة والمتفجرات المكتشفة من الأسلحة والمتفجرات المكتشفة من الأسلحة والمتفجرات المكتشفة

وذكر أن قوات إنفاذ القانون تمكنت من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة القوات، كما تم ضبط 2 آر بي جي و3 رشاشات متعددة ومسدس و60 طلقة.

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من الأسلحة والمتفجرات المكتشفة من الأسلحة والمتفجرات المكتشفة من الأسلحة والمتفجرات المكتشفة من الأسلحة والمتفجرات المكتشفة

وتابع المتحدث العسكري أنه تم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم.

وأشار إلى أنه خلال أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن، بالإضافة إلى عبوات ناسفة مُعدة للتفجير وحزام ناسف وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار TNT، ودوائر كهربائية معدة للتفجير، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة، و21 هاتفا محمولا، و3 لاب توب وتابلت.

وكانت مصادر قبلية قد كشفت لـ"العربية.نت" أمس، أن قوات الجيش تمكنت، بالتعاون مع اتحاد قبائل سيناء، من تصفية 3 قيادات داعشية خطيرة، بينهم عنصر من الصف الأول للتنظيم الإرهابي، هو جميل سليمان زريعي المكنى "أبو أنس"، متورط في تفجيرات طابا وهرب من السجن عام 2011.

كما كشفت أنه تم قتل "أبو أنس" وابنه وعنصر ثالث بعد اختبائهم في مبنى تابع لمديرية الصحة بقرية المقاطعة التابعة لمدينة الشيخ زويد.

كذلك أضافت أن هذه العناصر كانت قد زرعت عبوات ناسفة بالقرب من المبنى الذي يتحصنون فيه، غير أن قوات الجيش تمكنت من تعقبهم، وعند الوصول للمبنى والاقتراب منه، قام الإرهابيون بإطلاق النيران، ودارت اشتباكات أسفرت عن تصفية المتطرفين.

يذكر أن الجيش المصري كان تمكن خلال الأيام الماضية من تصفية 23 داعشياً بمداهمات في سيناء، في مناطق رفح والشيخ زويد.

أتى ذلك بعد أيام من إحباط الجيش هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب القناة.