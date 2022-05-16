بسبب مليارات منهوبة.. حبس 19 من المتورطين في اشتعال مدينة مصرية

على خلفية أعمال الشغب والتخريب والتجمهر التي اندلعت في مدينة إدفو المصرية جنوب البلاد ، وشارك فيها العشرات من المواطنين احتجاجا على هروب عدد من المحتالين جمعوا ملايين الجنيهات منهم بدعوى توظيفها .. أمرت النيابة العامة بحبس 19 من المتورطين في تلك الأعمال .

وقررت النيابة حبس 16 متهمًا لمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاشتراكهم في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم باستعمال القوة والعنف، ووضع النار في مسكنين، والتخريب العمدي لممتلكات عامة

مادة اعلانية

وقالت النيابة إن المتورطين قاموا بتخريب وحدة صحة الأسرة بنجع الشرفا، والتعطيل العمدي لسير وسائل نقل بقطع الطريق العام، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة؛ لحملهم بغير حق على الامتناع عن تأدية وظيفتهم، والتعطيل العمدي لسير وسائل خدمة مرفق عام، وإتلاف عقارات وسيارات.

و أمرت النيابة بحبس ثلاثة متهمين آخرين لإحرازهم أسلحة نارية آلية وذخائرها، والشروع في سرقة سيارة بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية، وذلك بمركز إدفو بأسوان.

طرق احتيالية

وذكرت النيابة أنها تلقت إخطارًا أول أمس بتجمهر عدد من المواطنين على إثر استيلاء آخرين على أموالهم بطرق احتيالية، وتلقيها بغرض استثمارها بغير ترخيص، وقطعهم لذلك الطريق العام وإتلافهم ممتلكات عامة وخاصة وسرقة محتويات منها، وإحراز بعضهم أسلحة نارية وذخائر، وتعديهم على قوات الشرطة حال ضبطهم، وضبط تسعة عشر من المتجمهرين.

وكان سائق توك توك يدعى مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك قد استولى على ملايين الجنيهات من مواطنين بقرى ادفو بالمحافظة الجنوبية لمصر بدعوى توظيفها في تجارة الماشية ولكنه تعثر وبعد مماطلته في السداد ومطالبة الضحايا له برد أموالهم فر هاربا.

وكشف أهالي قريتي البصيلية والشرفا "للعربيةنت" جانبا من الحصر المبدئي للأموال التي استولى عليها من قرى المدينة.

وجمع المتهم وفقا للحصر من مدينه أسوان 37مليونا.

ومن مدينة إدفو 7 ملايين جنيه

ومن قرى الكلح 5 ملايين

ومن البصليه 6 ملايين

ومن الصعايده 8 ملايين

ومن السباعيه11 مليونا

وترعه ناصر 5 ملايين

ومن كومير وحاجركومير 8 ملايين

وجمع المتهم من أهالي

قرية جزيره راجح 13 مليونا

ومن العضايمه وحاجر العضايمه 7 ملايين.



ومساء السبت الماضي ، أعلنت مصادر أمنية القبض على طاهر الحصاوي، وهو شاب آخر تمكن من جمع 100 مليون جنيه من المواطنين بقرية الشرفا بالمدينة بحجة توظيفها في تجارة السيارات والماشية مقابل نسبة ربح قيمتها 60%.

وأسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزته 16 سبيكة ذهبية وزنها عشرة كيلو ونصف ومبلغ مالي، كما تم ضبط والده وعدد من معاونيه.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد أكد أن الدولة تقف بكل إمكانياتها بجانب المواطنين الذين تعرضوا لحالات نصب من بعض الذين مارسوا أنشطة تجارية مخالفة خاصة في مجال الحصول على رؤوس الماشية والجمال وتوظيفها بطرق غير مشروعة.

وكشف أنه يجري التنسيق حاليا مع المحامي العام لإصدار قرار من النيابة بسرعة التصرف في رؤوس الماشية والجمال من خلال لجنة محايدة تشرف على عملية توزيعها أو طرحها بمزاد علني وتوجيه عوائدها المالية للمستحقين من المواطنين الذين تعرضوا للنصب.