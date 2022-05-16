بعد ترويجها لمستحضرات تجميل مغشوشة.. القبض على فتاة الوكالة بمصر

انتشرت مقاطع فيديو لإحدى البائعات التي تروج لمستحضرات تجميلية لعلامات تجارية شهيرة في إحدى الشوارع التجارية في القاهرة، بأسعار منخفضة جداً عن أسعارها المتعارف عليها في الأسواق المصرية، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول بيعها لمنتجات مغشوشة ومقلدة، وشكوى البعض من هذه المنتجات التي تروج لها.

واستمرت الفتاة في نشر مقاطع الفيديو ما جعل الكثير من خبراء التجميل وأطباء الجلدية من التحذير من استخدام المنتجات المغشوشة والتي بالإبلاغ عن المنتجات التي تروج لها الفتاة المعروفة باسم "قمر الوكالة".

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ومن جهتها تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الفتاة التي تقوم ببيع مستحضرات التجميل المغشوشة والمقلدة، وذلك بعد انتشار مقاطع الفيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي وقيامها بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة وتضرر بعض الفتيات حيال شرائهم تلك المنتجات.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تمكنت من ضبطها وبحوزتها كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات، مع اتخاذها الإجراءات القانونية.

ونشرت صحف محلية قيام الأجهزة الأمنية بفحص العينات التي تم ضبطها معها، والتحقيق معها مع استمرار التحريات حول التهم الموجهة لها من غش تجاري بهدف التربح غير المشروع.