قائد قطار مصري يتفادى كارثة جديدة.. شاهد بماذا فوجئ؟

في واقعة جديدة باتت مكررة في مصر، ولم تفلح معها جهود وتحذيرات الحكومة، تمكن قائد قطار مصري من تفادي كارثة كبيرة في محافظة مرسى مطروح غرب البلاد، بعد تجنبه الاصطدام بسيارة نقل تعطلت على قضبان السكك الحديدية.

ونشر قائد القطار رقم 1209، ويدعى خالد جمال الدين، فيديو للواقعة حيث قال إنه فوجئ خلال قيادته القطار المتجه من العلمين بمطروح إلى محرم بك في الإسكندرية، وعند الكيلو 109 بسيارة تقف على قضبان السكك الحديدية، إثر تعطلها وفشل محاولات انتشالها ورفعها من على القضبان.

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وأعرب السائق عن دهشته من مرور السيارة من مكان غير معد للعبور مطالباً السلطات بالتدخل خاصة أن يقظته وتمكنه من إيقاف القطار ساعداه على تجنب كارثة كبرى كادت تسفر عن سقوط قتلى وجرحي.

ليست الأولى

وكان المصريون قد تداولوا قبل أيام مقطعاً مصوراً لعدد ممن أدّوا صلاة العيد على تقاطع لخط سكة حديد في الدقهلية، ما كاد يؤدي لحدوث كارثة.

وأثار المقطع سخط وغضب رواد مواقع التواصل، حيث تسبب هؤلاء الأشخاص بتعريض حياة الآخرين إلى الخطر، بالإضافة إلى تعطيل حركة القطارات على خط القاهرة – طلخا لأكثر من ساعة.

واضطر القطار إلى التوقف لحين انتهاء الصلاة ومغادرة آخر مصل من على التقاطع. وقبل شهور وفي واقعة غريبة أوقف سائق مصري قطارا يقوده من أجل تحرير حمار عثر عليه مربوطاً على قضبان السكك الحديدية.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لقيام سائق القطار 751 القاهرة - أسوان بتحرير حمار مربوط على شريط السكة الحديد، ما بين الأقصر وأسوان، حيث نزل مترجلاً على قدميه وحرر الحمار الذي كان مربوطا بحبل، متفاديا اصطداما كارثياً.

يُذكر أن مصر شهدت خلال الآونة الأخيرة حوادث بسبب مرور السيارات والمواطنين من أماكن غير معدة للعبور، على قضبان السكك الحديدية، متسببة بسقوط ضحايا رغم تحذيرات الحكومة. وحذرت وزارة النقل المواطنين من عبور تقاطعات السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لها، وطالبتهم بالانتظار حتى فتح المكان المخصص بعد عبور القطارات وعدم اقتحامه أثناء غلقه.