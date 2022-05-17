حقيقة هدم قبر طه حسين.. حفيدته تروي القصة للعربية.نت

ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن قرار محتمل من السلطات المصرية بإزالة مقبرة الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، لتنفيذ محور مروري جديد باسم ياسر رزق في العاصمة القاهرة.

لكن ما زاد انتشار الأنباء بعد تأكيد عائلة عميد الأدب العربي أنهم فوجئوا بالعلامة الحمراء التي تضعها المحليات على المقابر المقرر إزالتها وهدمها، مضيفة أنها لم تصلها معلومة بوجود قرار بالهدم ولكن العلامة الحمراء تعني ذلك مازاد من مخاوفهم وقلقهم.

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وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" كشفت مها عون حفيدة عميدة الأدب العربي الحقيقة الكاملة، وقالت إنها ابنة منى حسن الزيات حفيدة طه حسين من ابنته أمينة، ولاحظت وعدد من أفراد العائلة خلال زيارة القبر من يومين وجود العلامة (x) الحمراء على المقابر التي تخص جدها طه حسين ووالدها العقيد أبو المعاطي عون وشعروا بالاندهاش، لأن هذه العلامة تعني وفق ما هو معروف صدور قرار بإزالة المقبرة.

مجرد حصر

كما أضافت أن عددا من أفراد العائلة ذهب لمحافظة القاهرة صباح اليوم الثلاثاء لمعرفة حقيقة الأمر، وتم إبلاغهم أن ماحدث مجرد حصر، وأن أي قرار بالإزالة من عدمه يصدر من جهات أخرى، مشيرة إلى أن العائلة تجري اتصالات حاليا بعدد من الجهات للتحري حول حقيقة وجود قرار.

وقالت إنها واثقة من عدم إزالة قبر منارة من منارات التاريخ والأدب المصري والعربي، يضم رفات جدها وابنته أمينة التي كانت من أوائل الفتيات اللائي حصلن على شهادة جامعية في مصر ورفات زوجها الراحل محمد حسن الزيات وزير خارجية مصر إبان حرب أكتوبر عام 1973.

بدوره، نفى العميد أحمد محمود أبوبكر، رئيس حي المقطم إزالة أي مقابر ومنها المقبرة التي تضم رفات طه حسين مؤكدا أن المحافظة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.