مصر.. ممرض ينتحل صفة طبيب ويتحرش بمريضة حامل

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على ممرض بعد انتحاله صفة طبيب واعتدائه على مريضة في الجيزة.

في التفاصيل، تلقت شرطة الجيزة بلاغاً من سيدة حامل اتهمت فيه ممرضاً بالمستشفى بالاعتداء عليها، بعد توجهها للمستشفى لإجراء الكشف الطبي، وفوجئت بشخص يدعي أنه طبيب طلب توقيع الكشف عليها ثم تحرش بها، واكتشفت عقب ذلك أنه ممرض، واتهمته بالاعتداء عليها خلال الكشف.

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تحرش بغرفة الأشعة

وأشارت التحريات إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اكتشفت أن الشاب كان يرتدي ملابس طبية وتحرش بالسيدة داخل غرفة الفحص بالموجات الصوتية.

كما أضافت التحريات أن المتهم قام بخلع ملابس السيدة أثناء إجراء الكشف الطبي عليها، ولامس أجزاء حساسة من جسدها، وغادر عقب إخبارها بأنه سيحضر نتيجة الكشف ولم يعد.

غاب الممرض وحضر الطبيب

في أثناء غيابه، حضر الطبيب الحقيقي ليقوم بإجراء الكشف الطبي عليها لتفاجأ بأن الأول كان مزيفا، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

من جهتها، قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس الممرض 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.