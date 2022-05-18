ارتكب جريمته عمداً.. الإعدام لقاتل كاهن الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق قاتل كاهن الإسكندرية للمفتي تمهيدا لإعدامه.

إلى هذا، قضت المحكمة بإحالة أوراق نهرو عبد المنعم، المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

مادة اعلانية

متزن نفسياً

خلال الجلسة، قالت النيابة إن المتهم أثبتت سلامة قواه العقلية وتبين أنه متزن نفسيا وأزهق روح الكاهن مع سبق الإصرار والترصد.

كما أضافت النيابة أن تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية كشف امتلاك المتهم وقت ارتكابه الجريمة كامل الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أي أعراض اضطراب عقلي أو نفسي وقت الفحص، أو وقت ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسؤولاً عنها.

17 شاهداً في القضية

واستمعت النيابة لشهادة 17 شاهدًا على الواقعة، وعاينت محل ارتكاب الجريمة، واطلعت على آلات المراقبة المثبتة بمحيطه، وتلقت نتائج التقارير الفنية من مصلحة الطب الشرعي ومركز الإسكندرية للسموم بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وفحص عينات من المتهم بيانًا لمدى تعاطيه أي مواد مخدّرة.

وأسفرت معاينة النيابة عن وجود آثار دماء بمحل الواقعة، والعثور على ثلاث آلات مراقبة مثبتة أعلى ثلاث بوابات للشاطئ الذي حدثت الواقعة في محيطه، حيث تَبيَّن للنيابة من مُشاهدتِها ظهورُ الكاهن قبل وقوع الحادث بلحظات يتابع خروجَ مرافقيه من إحدى تلك البوابات، حتى ظهر المتهم وبيده كيس بلاستيكي وتوجه للمجني عليه وطعنه في عنقه قاصدًا قتله، وحاول موالاة التعدي عليه بطعنة أخرى، إلا أن الحاضرين قبضوا عليه وتحفظوا على السكين الذي كان بحوزته، وسلموه والسكين المضبوط إلى رجال الأمن.

ادعاءات القاتل

في التحقيقات، أقر المتهم أنه وفد إلى الإسكندرية بحثًا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت في الطرق العامة حتى عثر على سكين بمجمع للقمامة، فاحتفظ به دفاعًا عن نفسه، ثم ادعى أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه حتى ألقى المتواجدون القبض عليه.

وكان أرسانيوس أوديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية قد قتل بعد طعنه بسلاح أبيض من جانب متسول في محافظة الإسكندرية شمال مصر خلال شهر رمضان الماضي.