فيديو لجمال مبارك معلنا براءة أسرته: انتصرنا يا أبي

في أول ظهور مصور له عقب تنحي والده الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في العام في العام 2011، أعلن جمال مبارك براءة أسرته من وجود أموال مهربة لها في الخارج، وخاطب والده في فيديو مصور قائلاً له "لقد انتصرنا يا أبي فلترقد في سلام" .

وأضاف جمال في الفيديو موجها الحديث لوالده "والدي العزيز لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التى اتخذت ضدك منذ عام 2011، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي".

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كذلك، تابع قائلاً "أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سأستمر على الطريق لتحقيق تبرئة لا لبس فيها لك ولأسرتنا، لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لا يلين لتحقيق هذا التبرئة في ساحة القضاء الدولي".

وأضاف "وبعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من 10 سنوات، صدرت أحكام وقرارات متتالية باسمك وباسم أسرتنا من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئنا وبشكل قاطع".

"انتصرنا في ساحة القضاء"

وقال جمال مبارك إنه "طوال هذه المعركة، وحتى في أحلك أوقاتها، كنت أنت دائما على ثقة، رغم كل الصعاب، بأننا سننتصر في النهاية، حتى ولو بعد رحيلك. ولقد رحلت عنا يا أبى، ولكننا بالفعل انتصرنا، وفي ساحة القضاء".

كما، تابع "لقد كانت هذه هي معركتك الأخيرة خلال تاريخ حافل بالمعارك والصعاب. معركة واصلتها نيابة عنك. معركة واجهتها أنت بصبر وببسالة بعد أن أفنيت عمرك في خدمة الوطن محاربا من أجله ومدافعا عن مصالحه".

وختم قائلا "لترقد يا أبى فى سلام، ويتغمدك الله برحمته ومغفرته".

إلغاء تجميد أموال وأصول عائلة مبارك

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أكدت في أبريل الماضي قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وألزمت المحكمة مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.