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فيديو يلهب التواصل.. مصري يضرب زوجته بوحشية

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فيديو يلهب التواصل.. مصري يضرب زوجته بوحشية

القاهرة - العربية.نت

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خلال الساعات الماضية، انشغل المصريون بواقعة صادمة، عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض سيدة للضرب بوحشية من قبل زوجها.

وطالب الناشطون المجلس القومي للمرأة والنائب العام بالتدخل لإنقاذ ماري مجدي ونيس، التي كادت تلقى حتفها بسبب ذلك الاعتداء، فيما تصدر هاشتاغ "#انقذوا_ماري_مجدي منصات التواصل.

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من جانبها، كشفت ماري لـ"العربية.نت" أن واقعة ضربها كشفتها كاميرا مراقبة مثبتة بالعقار الذي تقيم فيه مع زوجها وليد سعد أيوب منذ 20 عاماً.

مدمن مخدرات

وقالت إن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها زوجها بذلك، لافتة إلى أنها دائماً ما تتعرض وابنتاها للضرب المبرح منه، مبررة ذلك بإدمانه على المخدرات، ويهدف بتصرفه في الحصول على الأموال لشرائها.

كما أضافت أنه سبق لزوجها أن حاول قتلها وابنتيها، موضحة أنها أبلغت الشرطة وتم اقتياده والتحقيق معه أكثر من مرة غير أنه كان يتم إطلاق سراحه دائماً.

كذلك ختمت قائلة إنها تقدمت، عبر بعض الصديقات، ببلاغات عدة للنائب العام والمجلس القومي للمرأة لإنقاذها، خاصة أن إدمان زوجها للمخدرات يجعله فاقداً للوعي والإدراك، ما يعرض حياتها وحياة ابنتيها للخطر.

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