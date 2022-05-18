"مش حقوم لو جه أبوك".. فيديو لمشادة على متن طائرة مصرية

شهدت طائرة مصرية مشادة بين راكبة إفريقية تتحدث العربية ومضيف مصري بسبب جلوس الراكبة على غير المقعد المخصص لها ورفضها تعليمات الموظف بالتوجه لمقعدها.

وكشف الفيديو قيام الراكبة بالتطاول على المضيف حيث قالت له: "لو جه أبوك مش هقوم من مكاني"، ليرد المضيف قائلا إنه سيبلغ قائد الطائرة التي لم تقلع بعد بالتوقف لتحرير محضر للراكبة.

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من جانبها، قالت مصادر مصرية إن الشركة تبحث ملابسات الواقعة التي حدثت في الطائرة المتجهة من القاهرة للعاصمة الغانية أكرا، موضحة أنه تم استدعاء الموظف والطلب منه الصعود للطائرة والتعامل مع الراكبة التي لم تلتزم بالمقعد المخصص لها.

وأضافت أن الموظف تعامل مع الراكبة بكل احترام، لكنها تعاملت معه بطريقة غير لائقة، وتطاولت عليه، ما اضطر لاتخاذ اللازم، مضيفة أن الفيديو تم تصويره بواسطة راكب كان يجلس في المقعد الخلفي وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.