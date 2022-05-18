سقطت من الشرفة وماتت.. ضبط مصرية دفنت رضيعتها سراً

خلافات زوجية وإهمال راحت ضحيته رضيعة لم تكمل عامها الثاني، إثر سقوطها من شرفة منزلها جثة هامدة، وحاولت والدتها إخفاء الجريمة فدفنتها سراً.

في التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة أم تعدت على ابنتها وألقت بها في صندوق القمامة، ما أثار غضب المتابعين مطالبين الأجهزة الأمنية بالقبض على الأم ومعاقبتها.

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من جهتها قامت الأجهزة الأمنية بالتحري من صحة البلاغ، وتبين قيام الأم بدفن طفلتها التي لم تكمل العامين سراً بالاتفاق مع أحد مسؤولي المقابر بدون الحصول على تصريح من وزارة الصحة يوضح سبب الوفاة.

إهمال وخلافات

جاء ذلك بعد سقوط الصغيرة من شرفة مسكنها أثناء اللهو نتيجة إهمال والدتها، بسبب خلافات مع والد الطفلة.

وقامت الأجهزة بضبط الزوجين ومواجهتهما بواقعة الإهمال والتسبب في وفاة الطفلة ودفنها بدون الحصول على تصريح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.