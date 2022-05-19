إحباط هجوم انتحاري على كمين بسيناء.. وتصفية الإرهابي
وزارة الداخلية: أحد العناصر الإرهابية، وفي محاولة لاستهداف القوات، حاول تنفيذ عملية انتحارية على كمين، إلا أن القوات تمكنت من إحباطها
أحبطت السلطات المصرية هجوما انتحاريا، اليوم الخميس، على كمين أمني بسيناء.
وذكرت وزارة الداخلية أن أحد العناصر الإرهابية، وفي محاولة لاستهداف القوات، حاول تنفيذ عملية انتحارية على كمين، إلا أن القوات تمكنت من إحباطه.
وقالت إن أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة التلول بشمال سيناء تمكن من إحباط الهجوم وتبادل إطلاق النيران معه، ما أدى لمصرعه، مشيرة إلى أنه عثر بحوزته على حزام ناسف وقنبلتين يدويتين وسلاح آلي و4 خزينة خاصة به و112 طلقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
وكان الجيش المصري قد أعلن قبل أيام تصفية 23 إرهابيا بشمال سيناء وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، وعربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
وأشار المتحدث العسكري إلى أن قوات الجيش تمكنت من إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب القناة قبل أيام.
وذكر المتحدث العسكري أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أودى بحياة ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.
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