نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يكشف للعربية نت عن حالة والده

حالة من القلق أصابت محبي الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، بسبب ما قيل عن تدهور حالته الصحية ودخوله المتكرر إلى المستشفى وتواجده بالعناية المركزة.

"العربية.نت" تواصلت مع الدكتور أحمد أبو زهرة نجل الفنان المصري، الذي أكد أن والده يعاني من التهاب رئوي ويخضع للعلاج والمتابعة الصحية بالعناية المركزة.

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وأشار إلى أنه يفقد الوعي في بعض الأحيان ويستعيده في أحيان أخرى، غير أنه شدد على كونه يخضع لرعاية متكاملة في المستشفى الذي يعالج به، متحدثا عن صعوبات متفاوتة في عملية تلقي الطعام.

ويتواجد عبد الرحمن أبو زهرة في المستشفى بسبب أزمة صحية تعرض لها قبل شهرين، حينما أصيب بفيروس كورونا المستجد الذي شفي منه.

ورغم خروجه من المستشفى إلا أنه عاد إليه مرة أخرى مع تعرضه لعدد من الوعكات الصحية التي تسببت في دخوله إلى غرفة العناية المركزة 4 مرات خلال أقل من شهرين.

علاج على نفقة الدولة

من جهة أخرى، خرجت مطالبات إعلامية بعلاج عبد الرحمن أبو زهرة على نفقة الدولة، خاصة أنه قيمة فنية كبيرة وقدم لمصر وللفن الكثير، حيث تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة عبر فضائية "النهار" عن الوضع الصحي لعبد الرحمن أبو زهرة، وتؤكد أن الوضع الحالي له غير جيد، بسبب دخوله المتكرر للعناية المركزة وكثرة ما يعاني منه.

وطالبت الدولة بالتدخل لعلاجه على نفقتها، خاصة أنه قيمة فنية كبيرة ولا يقل عن أي فنان كبير، كما أن الرئاسة المصرية اطمأنت عليه حينما أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأجرى الرئيس السيسي اتصالا به للاطمئنان عليه.