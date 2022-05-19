مقتل صاحب مقهى مصري حرقاً بغلاية مياه على يد أحد زبائنه
بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم لاعتدائه على ابنه بالضرب
في جريمة بشعة، لقي صاحب مقهى مصري مصرعه حرقا باستخدام غلاية مياه على يد أحد زبائنه لخلاف بينهما بسبب مشاجرات الأطفال.
وحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية، فقد أقدم عامل في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة جنوب مصر على التخلص من حياة صاحب مقهى حرقا باستخدام غلاية مياه، وذلك بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لاعتدائه على ابنه بالضرب.
وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بنقل صاحب مقهى إلى مستشفى القصر العيني، مصابًا بحروق وجروح في حالة حرجة، نتيجة الاعتداء عليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.
وتبين أن المجني عليه صاحب مقهى، عاتب المتهم على ضربه لابنه، مما دفع المتهم للاستعانة بعدد من أصدقائه، واعتدى على المجني عليه بمكان عمله، وأصابوه بعدة جروح، ثم ألقى غلاية المياه عليه فأصابه بحروق أدت إلى وفاته، ولاذوا جميعا بالفرار.
تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.
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