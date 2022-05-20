مجهولون يختطفون طالبين مصريين بجنوب إفريقيا ويطلبون فدية.. والوزيرة توضح
مؤمن هيثم وفادي سعيد طالبان بأحد معاهد الطيران في جنوب إفريقيا
اختطف مجهولون طالبين مصريين يدرسان في جنوب إفريقيا، وطالبوا أسرتيهما بفدية مقابل إطلاق سراحهما.
وكشفت أسرة أحد الطالبين ويدعى مؤمن هيثم أن نجلها وصديقه فادي سعيد، الطالبين بأحد معاهد الطيران في جنوب إفريقيا، اختطفا أثناء استقلالهما سيارة في طريقهما من مدينة فيرنجينغ المتواجد بها الأكاديمية والتي يدرسان فيها الطيران حيث كانا في طريقهما إلى مدينة جوهانسبرغ.
وتبين أن الأسرة كان آخر تواصل بينها وبين نجلها صباح الجمعة الماضية، وبعدها انقطع الاتصال وأغلق هاتفه وهاتف زميله، وعلمت بعد ذلك بالعثور على السيارة التي كانا يستقلانها على طريق جانبي بدون تواجدهما.
وتبين أن أحد الأشخاص يتحدث بلكنة عربية تواصل مع والد الطالب وأخبره أن نجله وصديقه مختطفان، وأن الخاطفين يطلبون 7 ملايين راند (ما يعادل 9 ملايين جنيه) كفدية خلال 48 ساعة مقابل إطلاق سراحهما.
من جانبها، نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توجه فيه رسالة إلى عائلة الطالب تطالبها بالهدوء ومتعهدة بتدخل الدولة للإفراج عن ابنها وصديقه.
وكتبت الوزيرة تقول: "رسالتي إلى عائلة الطالب مؤمن هيثم كامل.. نحن في ظل الجمهورية الجديدة رأينا أهمية المواطن المصري في الخارج، لدى الدولة خاصة الطلبة سواء في أزمة العالقين في فترة كورونا، أو في أزمة أوكرانيا".
وتابعت قائلة: "سفارتنا في بريتوريا تتواصل مع أكاديمية "اتيس" للطيران والجهات المعنية في جنوب إفريقيا للوصول للطالبين وإعادتهما سالمين".
-
قصة آلاف القرود بجامعة الخرطوم.. تعاني شبح الموت جوعاً أو دهساًالصحافي نصر الدين عبدالقادر: "تلك القرود أو النسانيس تحولت لجزء من يوميات الطلاب، وتاريخ مجمع الوسط بالجامعة بالتحديد" السودان
-
حالة فنية غير متكررة.. ماذا قال أهل الفن عن الراحل سمير صبري؟صدمة يعيشها الوسط الفني والجمهور العربي برحيله.. قال في حوار مؤخراً: "الفشل علمني النجاح" ثقافة وفن
-
تجربة مريرة حرمت سمير صبري من الزواج.. اعترافات صادمة للراحلرحل بشكل مفاجئ داخل أحد الفنادق المصرية، وبعد معاناة طويلة مع المرض ثقافة وفن