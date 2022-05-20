مجهولون يختطفون طالبين مصريين بجنوب إفريقيا ويطلبون فدية.. والوزيرة توضح

اختطف مجهولون طالبين مصريين يدرسان في جنوب إفريقيا، وطالبوا أسرتيهما بفدية مقابل إطلاق سراحهما.

وكشفت أسرة أحد الطالبين ويدعى مؤمن هيثم أن نجلها وصديقه فادي سعيد، الطالبين بأحد معاهد الطيران في جنوب إفريقيا، اختطفا أثناء استقلالهما سيارة في طريقهما من مدينة فيرنجينغ المتواجد بها الأكاديمية والتي يدرسان فيها الطيران حيث كانا في طريقهما إلى مدينة جوهانسبرغ.



مؤمن هيثم فادي سعيد

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وتبين أن الأسرة كان آخر تواصل بينها وبين نجلها صباح الجمعة الماضية، وبعدها انقطع الاتصال وأغلق هاتفه وهاتف زميله، وعلمت بعد ذلك بالعثور على السيارة التي كانا يستقلانها على طريق جانبي بدون تواجدهما.

وتبين أن أحد الأشخاص يتحدث بلكنة عربية تواصل مع والد الطالب وأخبره أن نجله وصديقه مختطفان، وأن الخاطفين يطلبون 7 ملايين راند (ما يعادل 9 ملايين جنيه) كفدية خلال 48 ساعة مقابل إطلاق سراحهما.

من جانبها، نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توجه فيه رسالة إلى عائلة الطالب تطالبها بالهدوء ومتعهدة بتدخل الدولة للإفراج عن ابنها وصديقه.

وكتبت الوزيرة تقول: "رسالتي إلى عائلة الطالب مؤمن هيثم كامل.. نحن في ظل الجمهورية الجديدة رأينا أهمية المواطن المصري في الخارج، لدى الدولة خاصة الطلبة سواء في أزمة العالقين في فترة كورونا، أو في أزمة أوكرانيا".

وتابعت قائلة: "سفارتنا في بريتوريا تتواصل مع أكاديمية "اتيس" للطيران والجهات المعنية في جنوب إفريقيا للوصول للطالبين وإعادتهما سالمين".