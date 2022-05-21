القبض على فنان مصري صدم 4 أشخاص بسيارته
كشفت التحقيقات أن الفنان كان يسير بسرعة كبيرة واصطدم بسيارة أخرى ما أسفر عن تحطمها بالكامل
ألقت السلطات المصرية القبض على الفنان، مصطفى هريدي، بعدما صدم 4 أشخاص بسيارته في منطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة.
وكشفت التحقيقات أن الفنان كان يسير بسرعة كبيرة خلال قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد، واصطدم بسيارة أخرى، ما أسفر عن تحطمها بالكامل، وإصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة.
وأضافت أن المصابين كانوا يستقلون سيارتهم الخاصة أثناء عبورهم مطبا صناعيا، فوجئوا بسيارة مسرعة تصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة، ليتبين لاحقا أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي.
وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على سيارة الفنان وتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة.
هريدي من مواليد العام 1974، تخرج في كلية الحقوق، وكان أول من اكتشفه المطرب "هشام عباس" وقدمه في أغنية "أمي الحبيبة"، ثم عمل بعدة أفلام مع الفنان الكبير عادل إمام وهي "التجربة الدانماركية" و"السفارة في العمارة" وكانت شهرته الحقيقة من خلال فيلم "مرجان أحمد مرجان"، الذي أدى فيه دور حارس مرمى فريق الجامعة.
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