فنانة مصرية تتعرض لموقف محرج في جنازة سمير صبري وتتراشق مع إعلامية

أزمة كبيرة أثيرت خلال جنازة الفنان الراحل سمير صبرى، بعد قيام الفنانة غادة إبراهيم باتهام فنانة وإعلامية بمنعها من استقلال الحافلة ومرافقة جثمان الفنان الراحل، لتشييعه لمثواه الأخير في موقف اعتبرته محرجاً لها.

وقالت غادة إبراهيم في فيديو تداولته وسائل إعلام مصرية: "واحدة متعرفش ربنا. قالوا الفنانين هيركبوا الباص وراء الجثمان أنا إسكندرانية ومعايا عربيتي بس قولت نروح كلنا سوا، أول ما جيت أركب قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد يركب، إلهام بنت سعاد… إلهام شلبي، الله ينتقم منها هي وإلهام بنت عفاف".

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وتابعت: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيها، وأنا صايمة.. قالت لي الأتوبيس اتملى، وكنت رايحة وراه أصلا".

وتابعت في حديث خاص مع "العربية.نت": إنها وبعد أدائها صلاة الجنازة، قامت بمصافحة عدد من الفنانين، وعلى رأسهم نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، وأبلغتها زميلتها الفنانة إيمان العاصي بأنه توجد حافلة ستقل الفنانين لمرافقة جثمان الفنان الراحل إلى المقابر في الإسكندرية، ولذلك وافقت على السفر معهم، وعندما همت بصعود الحافلة، فوجئت بالإعلامية إلهام شلبي، تقول إن الحافلة لا يوجد بها مكان، بهدف منعها من الصعود ومرافقة زملائها.

وأضافت أنها فوجئت بمندوبي وسائل الإعلام المصرية يقومون بتصوير فيديو لها وهي تدعو على تلك الإعلامية وتقول "حسبنا الله ونعم الوكيل"، وذكرت أنه توجد مشكلة بينها وبين الإعلامية منذ العام 2016، وكادت تتسبب في حبسها والزج بها في السجون في قضية كبيرة.

وأكدت أنها حصلت على البراءة في تلك القضية، وهو ما دفع الإعلامية - حسب كلام الفنانة - لمحاولة إيذائها نفسيا وجرح مشاعرها في مراسم الجنازة، مضيفة أنها إسكندرانية ولا يمكن أن تترك حقها.

إيقاف الفنانة غادة إبراهيم

إلى ذلك أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، إيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل، نتيجة لما بدر منها من إساءة في جنازة الراحل سمير صبري.

وقال بيان للنقابة إنه تقرر إيقاف غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها إلى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات.

يشار إلى أنه شيعت صباح اليوم السبت جنازة الفنان الراحل سمير صبري، بحضور عدد من الفنانين بينهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ووفاء عامر ومنير مكرم ونهال عنبر وأحمد السقا وميرفت أمين وإلهام شاهين وهاني رمزي وفيفي عبده ولقاء سويدان، وآخرون.

وتوفي الفنان الكبير صباح أمس الجمعة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.

والفنان الراحل من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1936، وقد تخرج في فيكتوريا كوليدج، حيث يعد فنانا شاملا، فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري.

قدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة.