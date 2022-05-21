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وسط حضور فني كبير.. تشييع جثمان الفنان سمير صبري

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صورة متداولة للفنان سمير صبري من المستشفى خلال مرضه الأخير

وسط حضور فني كبير.. تشييع جثمان الفنان سمير صبري

الفنانة نهال عنبر أعلنت موعد العزاء سيكون يوم الإثنين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

العربية.نت

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شُيع جثمان الفنان المصري سمير صبري، اليوم السبت، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بالإسكندرية مسقط رأسه.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الجنازة.

وتوفي الفنان القدير سمير صبري أمس الجمعة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 85 عاماً، في أحد الفنادق، تاركاً إرثاً فنياً كبيراً.

12 صور

وكانت الفنانة نهال عنبر قد أعلنت، موعد العزاء سيكون يوم الإثنين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتم تداول صورة للفنان الراحل بينما يقرأ القرآن الكريم بأحد المستشفيات كآخر ظهور لسمير صبري في أيامه الأخيرة.

سمير صبري من المستشفى خلال مرضه الأخير
سمير صبري من المستشفى خلال مرضه الأخير

وقدّم سمير صبري خلال مسيرته الفنية الطويلة ما يزيد عن 200 عمل بين السينما والمسرح والتلفزيون، تعاون فيها مع كبار الأسماء الفنية والإخراجية ومجموعة من كبار الممثلين.

وعمل صبري مع نجوم مصريين من أجيال مختلفة، بينهم "الزعيم" عادل إمام ونجلاء فتحي ويسرا.

سمير صبري في شبابه
سمير صبري في شبابه

كما قدم أغنيات خفيفة وأعمالا استعراضية عدة.

بدأ سمير صبري حياته مذيعا في قناة "البرنامج الأوروبي" التابعة للاذاعة المصرية، ثم انتقل إلى العمل في التمثيل. لكنه عاد الى الحقل الاعلامي وقدّم في سبعينات القرن الماضي واحدا من أشهر برامج التلفزيون المصري وأنجحها، وهو "النادي الدولي".

سمير صبري
سمير صبري

كان سمير صبري صديقا للكثير من النجوم المصريين. وكان آخر ظهور لصبري على الشاشة عبر مسلسل "فلانتينو" مع عادل إمام خلال موسم رمضان 2020.

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