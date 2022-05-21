شاهد مرافعة النيابة في مقتل كاهن الإسكندرية.. قتله خوان ينتمي لجماعة كفرت المسلمين 

نشرت النيابة العامة المصرية فيديو لمرافعتها في قضية مقتل كاهن الإسكندرية على يد متسول تبين لاحقا إنه كان عضوا بالجماعة الإسلامية التي قررت الخارجية الأميركية رفع اسمها أمس الجمعة من قوائم الإرهاب.

وبثت النيابة فيديو لجانب من المرافعة في واقعة مقتل أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز بالاسكندرية، والقضية تحمل رقم 7429 لسنة 2022 جنايات أول المنتزه.

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وقال وكيل النائب العام خلال المرافعة إن المتهم كان منضما لجماعة تكفر المسلمين، وإنه ارتكب جريمته بدافع عدواني، وضرب المجني عليه بعد ترصده ضربة واحدة قاتلة في العنق أدت لوفاته.

وتابع وكيل النيابة أنه يسمع نبض قلوب المارة وشهود العيان خوفا مما رأوه، مضيفًا لقد استمعنا إلى المتهم خلال المحاكمة يتلو آية من القرآن، ولكن النيابة العامة بوصفها ولي الدم في هذه الدعوى، هي الأولى بالتمسك بهذه الآية ممن ضلوا وأفسدوا في الأرض، بحسب ما جاء في الفيديو.

ووجه وكيل النيابة الحديث إلى المتهم قائلا: "أيها الخوان، الكافر بنعمة الله، المعتدي على خلق الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور" ، متابعا أن المتهم اعتدى على حق الله وشرع الله، وإن الله يدافع عن المظلوم ممن ظلمه،

وأضاف: "نحمد الله على ضبط هذه الآفة وقت ارتكاب الجريمة وبيده السكين ملطخة بالدماء، لأن من مثله خطر على المجتمع".

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد قضت يوم الأربعاء الماضي ، بإحالة أوراق قاتل كاهن الإسكندرية للمفتي تمهيدا لإعدامه.

وقضت المحكمة بإحالة أوراق نهرو عبد المنعم، المتهم بقتل الكاهن وديد، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وخلال الجلسة، قالت النيابة إن المتهم أثبتت سلامة قواه العقلية وتبين أنه متزن نفسيا وأزهق روح الكاهن مع سبق الإصرار والترصد.