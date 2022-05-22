طفل يطلق الرصاص.. ويحول حفل زفاف لعزاء في مصر

حفل زفاف يتحول لمأتم في محافظة بورسعيد شمال مصر، بعد أن تسببت رصاصة طائشة أطلقها مراهق عمره 16 عاما بمقتل طفلة عمرها 10 سنوات.

في التفاصيل، جلست الطفلة حنين في شرفة منزلها تتابع حفل الزفاف في الحي الذي تسكنه في المحافظة الساحلية، لتصيبها رصاصة خرطوش طائشة، ما تسبب في مصرعها.

مادة اعلانية

طلقات في العين والأنف

فيما كشف تقرير مستشفى السلام ببورسعيد أن الطفلة تعرضت لطلق خرطوش واستقرار أجزاء من الطلقات بأماكن متفرقة بالوجه والرقبة، وأصيبت الطفلة بطلقات في فروة الرأس وداخل تجويف العين اليسرى، وداخل التجويف الأنفي الأيمن وإصابتها بارتشاح هوائي بالرقبة على جانبي القصبة الهوائية.

الطفل الجاني

إلى ذلك، قامت أسرة الطفلة بتقديم بلاغاً للأجهزة الأمنية للقبض على المتسببين في الحادث وتقديمهم للمحاكمة.

من جهتها، أمرت النيابة العامة بحبس طفل عمره 16 عامًا في واقعة مصرع الطفلة حنين ببورسعيد أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، ولإحرازه سلاحًا ناريًّا وذخائر.

كما انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة، وصرحت بدفنه عقب ذلك.