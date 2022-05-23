مصر.. السجن المشدد لرجل أعمال شهير هتك عرض 7 يتيمات

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات لرجل الأعمال محمد الأمين بتهمة هتك عرض 7 فتيات والاتجار بالبشر، كما عاقبت المحكمة رجل الأعمال بغرامة قيمتها 200 ألف جنيه.

تحرش وهتك عرض

وكان النائب العام المصري، حمادة الصاوي، قد أحال رجل الأعمال محمد الأمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض 7 فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاماً يقمن في دار للأيتام يمتلكها في محافظة بني سويف جنوب البلاد.

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وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهن بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسياً، وكان ذلك مصحوباً بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد بالطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

اضطرابات نفسية

فيما أثبتت تقارير كل من المجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن، معاناة المجني عليهن من اضطرابات نفسية نتيجة اعتداءات المتهم.

بدورها، كشفت النيابة العامة تفاصيل الانتهاكات ووقائع التحرش التي مارسها رجل الأعمال، حيث استمعت لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضاهن، واصطحابه لبعضهن لمنزله بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

واستمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة أطفال مفقودة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفياً.

روايات مروعة

من جانبهن، روت الفتيات اليتيمات المتحرش بهن تفاصيل ما حدث لهن لسيدة مصرية، وبدورها نقلتها السيدة إلى الشاب المصري رامي الجبالي صاحب صفحة "أطفال مفقودين" والذي بدوره تقدم ببلاغات لكافة الجهات المعنية في مصر.

وتضمنت روايات الفتيات إغراء وتهديد رجل الأعمال المصري لهن بالأموال والهدايا والهواتف المحمولة مقابل السماح له بالتحرش بهن وانتهاك أجسادهن الصغيرة والزواج منهن عرفيا، مؤكدين أنه كان يتوعد ويهدد بالضرب من ترفض طلباته ونزواته غير المشروعة.