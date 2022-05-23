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القبض على "سمكري بني آدمين" جديد بمصر.. خريج دبلوم صناعي

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مركز التأهيل خلال عملية التفتيش من قبل السلطات المصرية
مركز التأهيل خلال عملية التفتيش من قبل السلطات المصرية

القبض على "سمكري بني آدمين" جديد بمصر.. خريج دبلوم صناعي

القاهرة -أشرف عبد الحميد 

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راجت ظاهرة غريبة في مصر خلال الآونة الأخيرة، تمثلت بانتحال أشخاص لتخصصات طبية حساسة ليست لهم أي علاقة بها لا من قريب ومن بعيد، حيث ألقت السلطات المصرية أمس الأحد شخصاً انتحل صفة طبيب علاج طبيعي.

فقد أعلنت السلطات المصرية اعتقال طبيب علاج طبيعي مزيف يدير مركزا غير مرخص للتاهيل الحركي والعلاج الطبيعي في مدينة إبشواي بمحافظة الفيوم.

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وأوضحت السلطات أن الشاب ليس من أعضاء النقابة ولا يحمل بكالوريوس العلاج الطبيعي .

دبلوم صناعي

كما، ذكرت أنه وبفحص بياناته تبين أنه سائق سيارة أجرة وحاصل على دبلوم صناعي، مضيفه أنه يدعي تخصصه في العلاج بالحجامة والكايروبركتك والطب التكميلي.

وكانت السلطات المصرية ألقت قبل شهور القبض على طبيبين مزيفين يديران مركزين للعلاج الطبيعي بدون ترخيص في محافظة الشرقية شمال البلاد، وتبين أن أحدهما حاصل على دبلوم تجارة والأخر يعمل ميكانيكيا للسيارات.

وفي وقت لاحق قررت السلطات المصرية، حبس صاحب مركز للعلاج الطبيعي أطلق على نفسه لقب "سمكري البني آدميين" 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تزوير هويته الشخصية وممارسته لمهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص.

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