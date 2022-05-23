تحرش على الملأ.. مذيعة مصرية معروفة تصور الواقعة

خلال تعرضها للتحرش من قبل أحد الأشخاص بينما كانت في سيارتها مع صديقتها، وثقت المذيعة المصرية سالي عبد السلام، الحادث بمقطع فيديو.

وعلى حسابها الرسمي في إنستغرام، نشرت المقطع المصور الذي أظهر المتحرش يقترب منها، بينما كانت تحتسي مشروبا في إحدى الكافيهات داخل محطة وقود، ليطلب منها شاحناً للهاتف.

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لكن عند رفضها طلبه هذا، بدأ بمضايقتها محاولا إدخال رأسه من نافذة سيارتها والتحرش بها.

"تعاطفوا معه؟!"

إلى ذلك، أوضحت المذيعة أنها تعمدت تصوير الواقعة، بعد أن رأت المحيطين بالمتحرش متعاطفين معه، معتبرين أن ما فعله أمر طبيعي، ما استفزها وضايقها.

كما أضافت أنها وبخت المتحرش، وكشفت له هويتها بعدما شعرت أنه سيبدأ بالتطاول عليها، متسائلة "هل لهذا الحد وصلت السخافة؟ وهل كان مطلوبا منها أن تصمت على هذا التجاوز والتحرش؟"، وأكدت أنها ستحصل على حقها ولن تتركه.

يشار إلى أن عبد السلام من مواليد أكتوبر 1985، حصلت على بكالوريوس في مجال إدارة الأعمال من أكاديمية السادات.

وبدأت العمل في المجال الإعلامي، عبر تقديم برنامج "خلي بكرة أحلى" في محطة ميجا "إف إم"، ثم انتقلت إلى راديو "9090" لتقديم برنامج "طلقة على الطريق"، وبعدها قدمت برنامج "المتوحشة" على شاشة قناة النهار.

فيما حصلت على جائزة أفضل مذيعة في مسابقة دير جيست في 2012 و2015.