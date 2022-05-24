بعد فيديو العنف الأسري.. النيابة المصرية تحول زوج "المعنفة" لمحاكمة عاجلة

أمرت النيابة العامة بتقديم زوج المجني عليها ماري مجدي محبوسًا لمحاكمة جنائية عاجلة لاتهامه بالتعدي على زوجته ضربًا، وإحداث إصابتها باستخدام سكين وعصا خشبية، ولإحرازه السلاح الأبيض والأداة دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مُبرّر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

يأتي بعد انتشار فيديو صادم يظهر فيه ضرب رجل لزوجته بوحشية وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبة ناشطين المجلس القومي للمرأة والنائب العام بالتدخل لإنقاذ ماري مجدي، التي كادت تلقى حتفها بسبب ذلك الاعتداء.

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ورصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي بتعدي المتهم على زوجته، وأشارت النيابة العامة أنه قد ورد محضرٌ في الثالث عشر من شهر مايو الجاري بإبلاغ المجني عليها وابنتها عن تعدي المتهم على الأُولى ضربًا باستخدام سكين وعصا خشبية وإحداث إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها لخلافات أسرية.

خلافات دائمة

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال ابنة المجني عليها شهدت بوجود خلافات دائمة بين والديها بلغت ذروتها يوم الواقعة، إذ تعدى المتهم على والدتها باستخدام عصا خشبية وسكين، فأحدث بها إصابات متفرقة بجسدها. وبسؤال ماري شهدت في التحقيقات بذات أقوال ابنتها، وقدمت بالأوراق مقطعًا مُصوّرًا يظهر به المتهم حال تعديه عليها.

واستمعت النيابة العامة في تحقيقاتها لأقوال عشرة شهود من ذوي المتهم الذين أبصروه حال ارتكابه الواقعة، وأوضحوا بأنهم قد تنبهوا لصرخات ابنته وقتها، فتوجهوا إليها بالمسكن محل الواقعة وشاهدوا المتهم حالَ التعدي، فأحكموا سيطرتهم عليه وانتزعوا السكين من يده، وأكدوا ما بين المجني عليها والمتهم من خلافات.

مسجل خطر

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وأنه من المسجلين خطر، وسبق اتهامه في عدد من القضايا، كما أرفق بالأوراق تقرير بشأن توقيع الكشف الطبي على المجني عليها، والثابت به إصابتُها بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بمواضع متفرقة من جسدها.

وباستجواب الزوج فيما هو منسوب إليه من اتهام أقرَّ بتعديه على زوجته المجني عليها ضربًا لخلافات أسرية بينهما، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.