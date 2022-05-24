فيديو.. انفجار سيارة جمع قمامة في أحد شوارع الإسكندرية
السيارة تتبع لإحدى شركات النظافة وقد اندلعت النيران فيها إثر ماس كهربائي
تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو يظهر سيارة قمامة تحترق في أحد شوارع الإسكندرية في مشهد مرعب.
ويظهر الفيديو اشتعال النيران في سيارة لجمع القمامة بمنطقة سيدي جابر وسط ذهول المارة الذين أبلغوا الحماية المدنية.
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وتبين أن السيارة تتبع لإحدى شركات النظافة وقد اندلعت النيران فيها إثر ماس كهربائي.
وكشفت الشركة تفاصيل الواقعة، وقالت إنه أثناء توجّه سيارة جمع مخلفات لاستكمال أعمالها بنطاق قطاع سابا باشا في دائرة حي شرق، حدث اشتعال ذاتي للنيران، وعلى الفور توجهت إدارة الحماية المدنية والإسعاف للمكان وسيطرت على الحريق.
وأضافت أن الاشتعال شمل الكابينة والجزء الخلفي للسيارة، مشيرة إلى أن السائق أصيب بإصابات بسيطة وحالته مطمئنة.
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