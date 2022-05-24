بعد رعب أسرة مصرية بسبب مخدر بمشروب.. هذا ما قالته الشركة للعربية.نت

بعد أن نشرت "العربية نت" مقطع فيديو مرعبا لأسرة مصرية تعرضت لواقعة غريبة ووثقتها كاميرا مراقبة لشاب من عمال توصيل الطلبات، يقوم بدس مخدر في علبة مشروب مياه غازية، ردت الشركة الشهيرة المالكة للمطعم وأوضحت التفاصيل.

وقالت شركة "مانفودز مصر" المالكة لمطعم "ماكدونالدز" في خطاب رسمي لـ"العربية.نت" إن الجهات الأمنية تعاملت مع الواقعة، وكشفت وأثبتت قيام العامل بالتنصت على شقة العميل الذي لم يتعرض لأي ضرر وأبدى الأخير رغبته في عدم تحرير محضر بالواقعة.

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وكشفت الشركة أنها قامت باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه العامل وفقا للائحة الجزاءات، وقدمت كل سبل الدعم والمساعدة إلى العميل حفاظا على حقوقه.

من جانبها، كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة، وقالت إنها رصدت الفيديو الذي يقوم فيه عامل توصيل الطلبات "الدليفري" بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين جنوب القاهرة باختلاس النظر من خلف باب شقة على أحد عملاء المطعم عقب تسليمه الطلب، وكذا الإشارة إلى قيام العامل بدس مخدر في الوجبة بقصد السرقة.

وقالت إنه بالفحص والاستعلام من المطعم تبين أن عامل توصيل الطلبات، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، وصدور الطلب المراد توصيله إلى مسكن مقاول، مقيم بمنطقة المعادي الجديدة بالقاهرة، مضيفة أنه وبسؤال الأخير أفاد بعدم رغبته بتحرير محضر بالواقعة، وأنه لم يتعرض إلى أي ضرر.

وتابعت أن العميل قام بعمل شكوى "هاتفية" لإدارة المطعم بعد رؤيته لعامل الدليفري عقب تسليمه الطلب يقوم بالتنصت على باب شقته.

وذكرت الداخلية المصرية أنه وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل، وبمواجهته أقر بأنه عقب تسليمه الطلب قام بالتنصت على باب الشقة كنوع من التطفل وانصرف، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت استغاثة قد ضجت بها منصات التواصل الاجتماعي مصحوبة بمقاطع فيديو توثق ما فعله عامل التوصيل لمطعم شهير خلال تسليم وجبة لأحد العملاء.

وفي التفاصيل نشر حساب لفتاة تدعى هبة محمد، تقيم في منطقة المعادي جنوب العاصمة المصرية القاهرة، فيديو للعامل وهو يحاول سرقة شقة شقيق زوجها.

وأوضحت أن العامل ظل يتلصص وينتظر أمام باب الشقة بعد تسليم الطلب وتسلم حسابه، وقامت كاميرات المراقبة الخاصة بالشقة بإرسال رسائل تحذيرية على الهاتف الجوال. وهنا كما تقول انتبه شقيق زوجها، وعندما هم مسرعا وفتح باب الشقة لمعرفة ما يجري في الخارج فوجئ بالعامل يفر هاربا.

وتوضح صاحبة الفيديو أن كاميرا المراقبة كشفت أن العامل وضع مخدرا في المشروبات الغازية وكان بصحبته شخص آخر ليساعده على سرقة الشقة بعد أن يتأكد من نوم العميل، ولولا كاميرات المراقبة التي أطلقت إنذارا تحذيريا لوقعت الكارثة.

وذكرت أنها حاولت التواصل مع المطعم لكن دون جدوى، مضيفة أنها طلبت على الأقل معرفة اسم العامل لملاحقته بعيدا عن إدارته، ولكن لم يتم الاستجابة لطلبها.

ولاقت الواقعة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، وطالب المغردون بمقاطعة المطعم وعدم التعامل معه حتى يقوم بالإرشاد عن العامل، كما طالبوا بالحذر واتخاذ كل إجراءات الحيطة عند التعامل مع عمال توصيل الطلبات.