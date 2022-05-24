والد طالب مصري مختطف بجنوب إفريقيا: خفّضوا الفدية.. لكن لا نملك المبلغ

كشف والد الطالب المصري المختطف بجنوب إفريقيا، الثلاثاء، أن الخاطفين طلبوا منه ما يعادل 6 ملايين جنيه، ومن يتفاوض معه عربي الجنسية.

وروى هيثم كامل جابر، والد الطالب مؤمن المختطف، في حديث خاص مع "العربية.نت" أن ابنه يبلغ من العمر 19 عاما، وكان يعشق الطيران، ويحلم بدراسة الطيران، ونظرا لارتفاع تكاليف الدراسة في مصر، قرر أن يلتحق بأكاديمية للطيران في جنوب إفريقيا، لكونها بأسعار أقل وبأقساط كل أربعة شهور تناسب إمكانيات الأسرة، ولها فرع في مصر لتلقي الطلبات، كما أن بها معسكرا للسكن في جنوب إفريقيا ومطارا للتدريب.

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وقال إن الأكاديمية تضع ضمن شروطها ألا يخرج الطالب من الأكاديمية إلا بموافقة الأسرة، وبعد استئذانها، وكل خطوة يقوم بها الطالب سواء في الدراسة أو الخروج للتنزه، يتم إبلاغ الأسرة بها، فضلا عن أن الدراسة بها جيدة، متابعا أن كافة شروط الأمن متوافرة في الأكاديمية وكل شيء كان يسير على ما يرام.

وقال إن الأمور سارت طبيعية وسافر ابنه للدراسة في مارس الماضي، وكان يرسل فيديوهات يومية يطمئن الأسرة على أحواله ودراسته ومعيشته، وتدريبه للطيران، مشيرا إلى أن آخر مكالمة جمعته بابنه كانت يوم الجمعة قبل الماضي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وبعدها بساعتين حاولت والدته الاتصال به مرة أخرى فلم يرد، وبعدها انقطع الاتصال.

وأضاف الأب أنه اتصل بالأكاديمية وردت عليه وأخبرته أن ابنه وصديقا له مصريا يدعى فادي يبلغ من العمر 31 عاما، غادرا الأكاديمية ولم يعودا حتى الآن، وتم إبلاغ أجهزة الأمن وكافة أقسام الشرطة هناك، وقامت الأخيرة بنشر صورهما على مواقع التواصل لمحاولة التوصل لهما، مشيرا إلى أنه بعدها بنحو 48 ساعة فوجئ بمكالمة هاتفية من أحد الأشخاص يتحدث بلهجة عربية يبدو أنها شامية ويبلغه أنه وسيط بين عصابة قام أفرادها بخطف ابنه مؤمن، وأنهم يطلبون منه ما يعادل مبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بعملة جنوب إفريقيا.

وتابع أن الوسيط طالبه بعدم إبلاغ الشرطة أو الأكاديمية منعا لحدوث مكروه لابنه، وهدده بفقدان ابنه لو لم ينفذ المطلوب منه، وبعدها أغلق الهاتف.

وكشف أن العصابة بدأت تتفاوض معه من خلال الوسيط العربي، وبعد معرفتهم بعدم مقدرته المالية على تدبير المبلغ المطلوب، قام بتخفيض المبلغ لنحو 6 ملايين جنيه مصري، مضيفا أن ذلك أيضا خارج استطاعته المالية.

وتابع أن العصابة ترسل له تسجيلات صوتية لابنه لكي تطمئنه عليه، وفيها استغاثات منه بالتدخل لإنقاذه، مشددا على أن العائلة لا تملك المبلغ، وناشدت مسؤولي الدولة المصرية للتدخل وإنقاذ ابنها.

وكانت الأسرة قد كشفت من قبل أن نجلها وصديقه فادي سعيد، اختطفا أثناء استقلالهما سيارة في طريقهما من مدينة فيرنجينغ المتواجد بها الأكاديمية، والتي يدرسان فيها الطيران حيث كانا في طريقهما إلى مدينة جوهانسبرغ، وعلمت بعد ذلك بالعثور على السيارة التي كانا يستقلانها على طريق جانبي بدون تواجدهما.

من جانبها، نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، منشورا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، توجه فيه رسالة إلى عائلة الطالب تطالبها بالهدوء، متعهدة بتدخل الدولة للإفراج عن ابنها وصديقه.

وكتبت الوزيرة تقول: "رسالتي إلى عائله الطالب مؤمن هيثم كامل.. نحن في ظل الجمهورية الجديدة رأينا أهمية المواطن المصري في الخارج لدى الدولة وخاصة الطلبة سواء في أزمة العالقين في فترة كورونا، أو في أزمه أوكرانيا".

وتابعت قائلة: "سفارتنا في بريتوريا تتواصل مع أكاديمية "اتيس" للطيران والجهات المعنية في جنوب إفريقيا للوصول للطالبين وإعادتهما سالمين".