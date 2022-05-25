دخل مرتدياً بالطو وسماعة.. ضبط عاطل انتحل صفة طبيب بمستشفى مصري

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، صباح اليوم الأربعاء، القبض على عاطل انتحل صفة طبيب وشرع في إجراء الكشف الطبي على بعض المرضى، داخل مستشفى الطوارئ الجامعي بمدينة طنطا.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما دخل شخص إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا مرتديًا البالطو الأبيض مدعيًا أنه طبيب جراح وأستاذ مساعد بكلية الطب، وشرع في الكشف على أحد المرضى لكن بعض الأطباء ارتابوا فيه وهو يقوم بفحص بعض المرضى.

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وقام الأطباء على الفور بإبلاغ نقطة شرطة المستشفى، وباستجوابه تبين أنه عاطل وليس طبيبًا.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بضبط "ط ا ب" 33 سنة، م دون عمل، وبحوزته سماعة طبيب، وكمية حقن مختلفة الأنواع، خلال قيامه بفحص المرضى.

وكشفت التحريات أن المتهم من قرية حصة شبشير التابعة لمركز طنطا، وتم فصله من إحدى كليات جامعة الأزهر وكان يحلم بأن يكون طبيبا، مضيفين أنه كان معروفاً لدى أهالي القرية بالدكتور، لكونه بارعاً في تركيب القسطرة للحالات المرضية المختلفة بالقرية. تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.