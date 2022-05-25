استخدم حيلة ماكرة.. "مستريح" جديد في مصر يهرب بـ3 ملايين دولار

على غرار واقعة سائق التوكتوك الذي شغل مصر وجمع ما يقرب من 2 مليار جنيه لتوظيفها في تجارة الماشية وفر هارباً نجح شاب آخر في جمع ما يقارب 3 ملايين دولار من عدد من المصريين وبطريقة هي الأغرب.

وتحقق السلطات المصرية حالياً في واقعة قيام شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بتدشين موقع إلكتروني لتوظيف الأموال وشراء باقات إلكترونية وعملات افتراضية مثل البيتكوين وبيعها للراغبين الذين يمكنهم بعد ذلك تسويقها وبمبالغ أعلى تصل نسبة ربحها إلى 100% وأحيانا 300% خلال 20 يوماً فقط ثم فوجئوا في النهاية أن الشاب جمع منهم مبالغ مالية كبيرة وفر هاربا وأغلق موقعه.

مادة اعلانية

نصب وتوظيف أموال

وكان عدد من الضحايا قد تقدم ببلاغات لأجهزة الأمن بالدقهلية تفيد بقيام شاب بالنصب عليهم والحصول على أموالهم لتوظيفها وهروبه، وتوصلت التحريات إلى قيام طالب يبلغ من العمر 19 سنة وشهرته الجوكر، بجمع 3 ملايين دولار من خلال تطبيق إلكتروني يستخدم في التواصل، حصل من خلاله على مبالغ كبيرة عن طريق تحويل الأموال من إحدى شركات المحمول بعد أن أوهم الضحايا ‏بربح هائل في العملات الرقمية.

أرباح لاستدراج العملاء

وكشف عدد من الضحايا تحدثوا مع "العربية نت" أن المتهم وزع أرباحاً على عدد من العملاء لاستدراج آخرين، وبعد رد أول مبلغ دفعوه لهم تمكن من إغرائهم بتحويل مبالغ إضافية له وقاموا من تلقاء أنفسهم بإغراء أقاربهم وأصدقائهم في تحويل مبالغ له حتى بلغ إجمالي ما جمعه نحو 3 ملايين دولار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أطلق عدة باقات للاستثمار والنصب على ضحاياه منها باقة المبتدئ ومدتها 7 أيام وبمبلغ 105 دولارات وربحها يصل إلى 200 دولار وباقة السيلفر وباقة العمر وباقة الحوت وباقة "في آي بي" وقيمتها ألف دولار وربحها يصل إلى 2000 دولار.















صور من محادثات الشاب مع العملاء ضحايا النصب

وكانت مدينة إدفو المصرية جنوب البلاد قد شهدت أعمال شغب وتخريب وتجمهر شارك فيه العشرات من المواطنين احتجاجاً على هروب عدد من المحتالين جمعوا ملايين الجنيهات منهم بدعوى توظيفها.

واستولى سائق توك توك يدعى مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك على ملايين الجنيهات من مواطنين بقرى ادفو بدعوى توظيفها في تجارة الماشية ولكنه تعثر وبعد مماطلته في السداد ومطالبة الضحايا له برد أموالهم فر هاربا، كما تم القبض على عدد آخر من المحتالين جمعوا أموالا من المواطنين بدعوى توظيفها وفروا هاربين وذلك في محافظات أسوان وبني سويف والجيزة والشرقية ومدينة 6 أكتوبر.