واقعة مأساوية.. غرق طفل ووفاة والده فور معرفته بالخبر في الدقهلية

واقعة حزينة شهدتها محافظة الدقهلية، بدأت بغرق طفل أثناء لهوه في ترعة بقرية ميت طريف، ليستقبل والده الخبر بأزمة قلبية حزناً على طفله.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من مأمور مركز الشرطة الخاص بدكرنس بورود بلاغ بغرق طفل في مياه الترعة بقرية ميت طريف. وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ وبسؤال الشهود على الواقعة أكدوا أن الطفل غرق أثناء لهوه في الترعة مع زملائه وعدم قدرته على السباحة ما تسبب في غرقه.

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وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وأهالي القرية من انتشال جثة الطفل الغريق، عبد الرحمن 14 عاماً ونقلها لمستشفى دكرنس العام.

وبعد وصول والد الطفل البالغ 40 عاماً للمستشفى وفور رؤيته لجثمان طفله سقط مغشياً عليه وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه حيث أصيب الوالد بسكتة قلبية حزناً على وفاة نجله، ولم يفصل بين موت نجله ووفاته ساعة واحدة ليتم تشييعهما سوياً من أهالي القرية التي ساد الحزن فيها بعد الواقعة المأساوية.

ومن جهتها قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة وأحالته للنيابة العامة والتي أكدت بعدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.