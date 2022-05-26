بعد 90 عاما.. توقف إصدار أقدم مجلة فنية مصرية "الكواكب"

بعد 90 عاما من الصدور وبسبب ظروف تعثر الصحافة الورقية، وارتفاع تكاليف الطباعة ستتوقف أقدم مجلة فنية مصرية، والتي كان الظهور على غلافها حلما كبيرا لنجوم الفن.

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، اليوم الخميس، إيقاف صدور "الكواكب" الورقية التي تأسست في العام 1932 ودمجها مع مجلة "طبيبك الخاص "في مجلة "حواء" التي تصدر عن مؤسسة "دار الهلال"مع إنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار.

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ومجلة الكواكب مجلة فنية أسبوعية صدر العدد الأول منها في 28 مارس 1932 وكانت عند صدورها تنشر ملخصات لأفلام الأسبوع، وأحاديث مع النجوم، ومقالات لرجال السينما، إضافة إلى أخبار الأفلام التي يجرى تصويرها ومتابعة كافة كواليسها وإجراء لقاءات مع نجومها والمشاركين فيها.

كما أصدرها الصحافي اللبناني، جورج زيدان، مؤسس دار الهلال وكان ابناه إميل وشكري يقومان بالإشراف على إصدارات الدار، وترأس تحريرها مشاهير الصحافيين مثل فهيم نجيب ومجدي فهمي ورجاء النقاش وراجي عنايت وحسن إمام عمر وكمال النجمي وحسن شاه ومحمود سعد

وتبنت المجلة المواهب الشابة وكان لها دور كبير في تسليط الأضواء عليهم وفتح أبواب الشهرة لهم، ومن القضايا التي أثارتها على مدار تاريخها صراع الفنان الكبير والراحل زكي طليمات لإنشاء معهد التمثيل، والتحاق الفتيات للدراسة به.

واحتفت المجلة بالفنانة زوزو حمدي الحكيم كأول من تخرجت في المعهد وتصدرت صورتها أحد أعدادها.