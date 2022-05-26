خاطفو المصري بجنوب إفريقيا: سنرسل مندوبنا لاستلام الفدية!

في جديد الطالب المصري المختطف بجنوب إفريقيا، شهدت الواقعة تفاصيل مثيرة وغير متوقعة.

فقد فاجأ الخاطفون والد الطالب المصري باتصال هاتفي معه الخميس، وطالبوه بتجهيز مبلغ الفدية وقدره 5ملايين راند جنوب إفريقي ما يعادل 6,5 مليون جنيه للإفراج عن ابنه.

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وأكدوا أنه بإمكانهم إرسال مندوب عنهم إلى منزله في مصر لاستلام المبلغ.

عصابة غريبة

وقال هيثم كامل جابر، والد الطالب المختطف لـ"العربية.نت، إنه صدم فعلاً من تصرّف العصابة، مشددا على أنه بات يخشى على حياة ابنه.

كما تابع أن ليس بإمكانه تأمين هذا المبلغ الضخم، خصوصا أنه لا يثق بكلام العصابة حول الإفراج عن ولده بعد تسديد المال.

كذلك أوضح الأب أن من يتفاوض معه عربي الجنسية ويتحدث بلكنة شامية.

وعن آخر مكالمة جمعته بابنه، أفاد بأنها كانت يوم الجمعة قبل الماضي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وبعدها بساعتين حاولت والدته الاتصال به مرة أخرى فلم يرد، وبعدها انقطع الاتصال.

انقطعت أخباره فجأة

يذكر أن الشاب المختطف مؤمن كان سافر يوم 17 مارس/آذار الماضي إلى دولة جنوب إفريقيا، للالتحاق بإحدى أكاديميات الطيران هناك، وكانت العائلة تتواصل معه يومياً دون أي مشكلات، إلى أن انقطعت أخباره فجأة وفقدوا الاتصال به يوم الجمعة قبل الماضي.

وعند سؤال الأكاديمية جاء الجواب بأن الشاب خرج مع صديقه ولم يعد.

وبعد اختفاء يومين، تلقّى الوالد اتصالاً هاتفياً من شخص وسيط ،أبلغه باختطاف ابنه، وأن الخاطفين يطالبونه بفدية.

وتابع أن الوسيط طالبه بعدم إبلاغ الشرطة أو الأكاديمية منعا لحدوث مكروه لابنه، وهدده لو لم ينفذ المطلوب منه، وبعدها أغلق الهاتف.

في حين تدخلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وردت على استغاثة أهالي الطالب، هيثم كامل، وصديقه فادي بعد اختطافهما في دولة جنوب إفريقيا.

وقالت عبر حسابها في فيسبوك، إن السفارة المصرية بدأت عملها في بريتوريا عبر التنسيق مع أكاديمية أتيس للطيران والجهات المعنية في البلاد لمعرفة تفاصيل عملية الاختطاف ومصير المواطن المصري.