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رصاصة تحول عريساً جثة هامدة.. وفيديو للحظات الاحتفال

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رصاصة تحول عريساً جثة هامدة.. وفيديو للحظات الاحتفال

القاهرة - العربية.نت

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حادثة مؤلمة شهدتها منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية شمال مصر مساء الأربعاء، بعد أن لقي شاب مصرعه، متأثراً بإصابته بطلق خرطوش أثناء الاحتفال بخطبته.

في التفاصيل تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطار من مستشفى مبرة العصافرة غرب يفيد بوصول شاب في حالة حرجة مصاب بطلق خرطوش، حيث توفي بعد نقله بدقائق.

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وتبين أن الشاب مصطفى مجدي، الشهير بـ"الأسباني" والبالغ 21 عاماً، كان يحتفل مع أصدقائه بخطبته.

نزيف حاد

غير أنه أثناء انتظاره خروج خطيبته من مصفف الشعر بمنطقة يوسف أصيب بطلق ناري طائش أطلقه أحد أصدقائه احتفالاً به.

كما كشفت التحقيقات أن الطلقة أدت لإصابة الشاب بنزيف حاد وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي بعد وصوله بدقائق.

وتكثف قوات الشرطة جهودها لمعرفة ملابسات الحادث وتحرر محضراً بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق.

يأتي هذا فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب يحتفل قبل لحظات من إصابته.

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