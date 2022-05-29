الجيش المصري يصفي 10 إرهابيين بسيناء ويعتقل قيادياً خطيراً

تمكن الجيش المصري من تصفية 10 إرهابيين شديدي الخطورة بشمال سيناء.

وأعلن الجيش عن محاصرة بؤرة إرهابية كانت تتحصن بها عناصر إرهابية شديدة الخطورة، ووقع تبادل لإطلاق النار أسفر في النهاية عن تصفية 10 من العناصر الإرهابية، عُثر بحوزتهم على قنابل يدوية ودانات وذخائر.



كما أكد الجيش المصري ضبط إرهابي آخر خطير يجري حالياً التحقيق معه.

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وكان الجيش المصري قد أشار إلى تصفية 23 إرهابياً خلال الأيام الماضية عقب إحباط هجوم على محطة رفع المياه غرب سيناء.

ضربات لأوكار الإرهابيين

وكشف الجيش من خلال الصور ضرباته الجوية على أوكار الإرهابيين عقب الحادث الإرهابي، حيث أعلن المتحدث العسكري ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، مشيرا إلى أن القوات الجوية قامت يوم السابع من مايو الجاري بتنفيذ ضربة جوية مركزة، أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وعربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، فضلا عن مقتل 9 عناصر تكفيرية.



يذكر أن الجيش المصري تمكن من إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب القناة بداية الشهر الحالي.

وأفاد المتحدث العسكري أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أودى بحياة ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.





وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحادث الإرهابي لن ينال من عزيمة الدولة المصرية أو الجيش المصري في حربهما ضد الإرهاب. وقال في تدوينة له على مواقع التواصل إن أبناء مصر من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن.