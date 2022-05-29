مصرية تفشل للمرة الثانية بالانتحار "غرقاً" في النيل

بعد محاولتها الانتحار بالقفز من أعلى كوبري الملك الصالح في نهر النيل، تمكنت الأجهزة الأمنية من إنقاذ سيدة وزوجها بعدما لحق بها محاولاً إنقاذها من الغرق في مياه نهر النيل.

في التفاصيل، وبعد شجار بين الزوجين أعلى كوبري الملك الصالح، لاحظت دورية تفقدية لقوات الأمن التابعة لشرطة مصر القديمة، قيام سيدة بالقفز من أعلى الكوبري وقيام زوجها بالقفز خلفها في محاولة لإنقاذها.

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وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال السيدة وزوجها ومواطن حاول إنقاذهما فسقط معهما في نهر النيل.

وقالت الداخلية في بيان "أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، لاحظت قيام فتاة بالقفز من أعلى أحد الكباري بدائرة القسم، وقيام زوجها بالقفز خلفها لإنقاذها".

وأضافت: "على الفور تمكنت قوات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إنقاذ الفتاة المشار إليها وزوجها". وتابعت: "بمناقشتهما أقرت الأولى بشروعها في الانتحار لكثرة الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها، وقيامها بترك مسكن الزوجية بسبب قيامه بالتعدي عليها بصفة مستمرة، وأنه قد سبق لها محاولة الانتحار منذ 4 سنوات بالقفز في مياه النيل، واليوم أثناء تواجد كليهما أعلى الكوبري قامت بمغافلته والقفز محاولة الانتحار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية".