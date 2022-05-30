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عشيقها ساعدها.. مصرية تعذب وتلقي زوجها من الشرفة أمام أعين أطفالها

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تعبيرية لمتهمة في جريمة
تعبيرية

عشيقها ساعدها.. مصرية تعذب وتلقي زوجها من الشرفة أمام أعين أطفالها

أرادت الانتقام منه بعد أن حرمها أولادها، فخططت للتخلص منه بمساعدة شقيقتها وعشيقها

دبي - العربية نت

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أرادت الانتقام منه بعد أن حرمها أولادها، فخططت للتخلص منه بمساعدة شقيقتها وعشيقها.

وفي التفاصيل، التي نشرتها وسائل إعلام مصريةـ فقد شهدت منطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، جريمة مروعة انتهت بمقتل زوج على يد زوجته وعشيقها، بمساعدة شقيقتها.

وبحسب ما نقل الإعلام المحلي عن شقيق الضحية قوله إن "الزوجة اشترت سكينا ومجموعة من أدوات التعذيب، ووضعت المخدر لزوجها في القهوة".

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وتابع يقول: "وعندما شربها الزوج وبدأ أثر المخدر يظهر عليه، ربطته الزوجة بمساعدة عشيقها بالجنازير، ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح والتعذيب باستخدام كاتر وسكين، حتى تخلصوا منه في النهاية بإلقائه من البلكونة".

وأضاف أن الأطفال شاهدوا الواقعة بأعينهم وأنهم يمرون الآن بحالة نفسية سيئة.

وتبين بحسب المعلومات أن المتهمة أدلت بأقوالها أمام جهات التحقيق، موضحة أنها فعلت ذلك لكي تأخذ الأطفال من الزوج.

وذكر أحد الأطفال ويبلغ من العمر 5 سنوات أن والدته، وبمساعدة رجل آخر، عذبوا والده وضربوه ثم ألقوا بجثته من الشرفة.

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