تسلل من غزة.. مقتل داعشي فلسطيني بعملية نوعية للجيش المصري في سيناء

تمكن الجيش المصري وبمعاونة أبناء اتحاد قبائل سيناء من تصفية داعشي فلسطيني تسلل من قطاع غزة لشمال سيناء للمشاركة مع تنظيم داعش في العمليات ضد الجيش.

وكشف مصدر قبلي لـ"العربية.نت" عن تصفية الجيش القيادي الداعشي الفلسطيني محمد فياض والذي يكنى بـ"أبي يحيى الغزاوي" خلال عملية خاصة في منطقة اللفيتات.

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وأضاف أن أبي يحيي الغزاوى، من سكان مدينة دير البلح بقطاع غزة، وتأكد مقتله في عملية للجيش خلال مداهمة لأوكار لتنظيم داعش في سيناء.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان داعش سيناء مقتل مصعب جميل مطاوع، وهو فلسطيني من قطاع غزة، ونجل قيادي كبير في حماس، وكان أحد مقاتلي نخبة القدس بكتائب القسام في عملية للجيش.

يُشار إلى أن الجيش المصري تمكن من تصفية 10 إرهابيين شديدي الخطورة بشمال سيناء أمس الأحد.

وأعلن الجيش عن محاصرة بؤرة إرهابية كانت تتحصن بها عناصر إرهابية شديدة الخطورة، ووقع تبادل لإطلاق النار أسفر في النهاية عن تصفية 10 من العناصر الإرهابية، عُثر بحوزتهم على قنابل يدوية ودانات وذخائر.

كما أكد الجيش المصري ضبط إرهابي آخر خطير يجري حالياً التحقيق معه.

وقبل أيام أعلن الجيش تصفية 23 إرهابياً عقب إحباط هجوم على محطة رفع المياه غرب سيناء.