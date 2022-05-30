مصر..الكشف عن أكبر خبيئة تماثيل برونزية بجبانة البوباسطيون بسقارة

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة في جبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) في منطقة آثار سقارة عن أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة، أن الخبيئة المكتشفة تضم 150 تمثال من البرونز مختلفة الأحجام لعدد من المعبودات المصرية القديمة، منها أنوبيس وآمون مين وأوزير وإيزيس ونفرتوم وباستت وحتحور، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني البرونزية الخاصة بطقوس المعبودة إيزيس مثل الصلاصل، فضلاً عن تمثال برونزي للمهندس إيمحتب بدون رأس.

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وأضاف أن البعثة تمكنت أيضاً من الكشف عن مجموعة جديدة من آبار الدفن عثر بداخلها علي مجموعة من 250 تابوت خشبي ملون من العصر المتأخر (حوالي 500 ق. م)مغلقة وبداخلها مومياوات بحالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى مجموعة من التمائم وتماثيل خشبية بعضها مذهَّب الوجه وصناديق خشبية ملونة.

وأشار الدكتور وزيري إلى أن أعمال الحفائر داخل أحد آبار الدفن المكتشفة أسفرت عن الكشف عن تابوت به بردية بحالة جيدة من الحفظ ربما تحتوي على فصول من "كتاب الموتى"، وأنه تم نقلها لمعامل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير للتعقيم والترطيب ودراستها ومعرفة ما تحتويه من نصوص.

















صور من الكشف الأثري

وعثرت البعثة أيضاً على تمثالين خشبيين ملونين ذو وجه مذهَّب، في حالة جيدة من الحفظ، للإلهتين إيزيس ونفتيس، بالإضافة إلى العثور على دفنة من الدولة الحديثة (حوالي 1500 ق.م) بها عديد من أدوات الزينة مثل مرآة من البرونز ومجموعة من الأساور والعقود والأقراط ومكاحل وأدوات من النحاس خاصة بالحياة اليومية.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الأثرية المصرية بدأت عملها بالموقع منذ عام 2018 حيث نجحت في الكشف عن المقبرة الفريدة لكاهن الأسرة الخامسة

"واحتى"، بالإضافة إلى 7 مقابر صخرية منها ثلاث مقابر من الدولة الحديثة وأربعة مقابر من الدولة القديمة، وواجهة مقبرة من الدولة القديمة، بالإضافة إلى الكشف عن أكثر من ألف تميمة من الفيانس وعشرات من تماثيل القطط الخشبية ومومياوات قطط وتماثيل خشبية وموياوات لحيوانات.

كما نجحت البعثة في عام 2020 في الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي مغلق بحالتهم الأولى من العصر المتأخر داخل آبار للدفن، و 40 تمثالاً لإله جبانة سقارة "بتاح سوكر" بأجزاء مذهبة و 20 صندوقاً خشبياً للإله حورس. وقد تم تصنيف هذا الكشف كواحد من أهم عشرة اكتشافات أثرية لعام 2020 والأكثر جذباً للأنظار طبقاً لمجلة الآثار الأميركية Archaeology magasine.