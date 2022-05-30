ذكره مسلسل "الاختيار".. تأكيد وجود أخطر قناص داعشي أجنبي بسيناء

"أخدت طلبات من مطرحه وسامحني".. عبارة مكتوبة بخط اليد على ورقة عُثر عليها في أحد أوكار تنظيم داعش سيناء، التي داهمتها قوات الجيش المصري بمعاونة اتحاد قبائل سيناء، أكدت حقيقة بثها مسلسل "الاختيار" في الجزء الأول منه، وحاولت جماعة الإخوان نفيها، وهي وجود قناص أجنبي من القوقاز يعمل لحساب داعش وكان يستهدف قنص جنود الجيش والمواطنين في شمال سيناء عقب الإطاحة بالإخوان.

وعُثر في أوكار داعش بسيناء وخلال المداهمات الأخيرة في منطقتي الليفتات والمقاطعة على ورقة مدون بها اسم "أبو عثمان القوقازي" وبجانبه عبارة مكتوبة تعني أن الشخص الذي كتب تلك الورقة وهو من عناصر داعش يعترف بسرقته لأبي عثمان القوقازي وأن الأخير سامحه.

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الواقعة أكدت استعانة التنظيم بالقوقازي، وآخرين من الشيشان، كقناصين مدربين يعملون لحسابه لكن الجيش تمكن منهم وقام بتصفيتهم.

ووفق ما يقول الدكتور عمرو عبدالمنعم، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، فإن الجيش تمكن من قبل من اصطياد أبو عمر الشيشاني وهو قناص من الشيشان، تربى في جورجيا ثم انضم لقوات الصاعقة في الجيش الجورجي، وتدرب على القنص، وترك الجيش بعد ذلك لإصابته بمرض السل، وعاد لموطنه الأصلي الشيشان.

ويضيف الباحث المصري لـ"العربية.نت" أن الشيشاني انضم لتنظيم "أنصار بيت المقدس" لتولي مهمة القنص، وكانوا يخصصون له مبلغًا ماليًّا شهريًّا كبيرًا، كما خصصوا له مخبأ بعيدًا عن الأنظار، تحت حراسة مشددة في قرية التومة، بمدينة الشيخ زويد في سيناء.

وبحسب عبد المنعم، فإن مهارة الشيشاني كانت كبيرة حيث كان يطلق الطلقة في الفترة الزمنية بين نبضة القلب والتي تليها، عندما تكون اليد أكثر ثباتًا.

تنوع تدريب الشيشاني على عدد من القناصات المتقدمة، منها الدراغانوف، والروماك، والموسن ناغنت، والسيمينوف، وإل إس إس جي والبي كي س ي المزود بمنظار، والكلاكوف. ويشير عبدالمنعم إلى أن خطورة هذه الأنواع تكمن في أن مداها يتراوح بين 300 متر إلى 1000 متر، ومتوفرة في أسواق الأسلحة، وتسرب بعضها إلى سيناء خلال فترة حكم الإخوان.

وكان الجيش المصري قد أعلن أمس تصفية 10 إرهابيين شديدي الخطورة بشمال سيناء.

ومن قبل أعلن الجيش تصفية 23 إرهابيا خلال الأيام الماضية عقب إحباط الهجوم الإرهابي على محطة رفع المياه غرب سيناء.