بتهمة التحريض على الفجور.. تأييد حبس طفلة التيك توك بمصر

أيدت محكمة أحداث الطفل المنعقدة بمدينة 6 أكتوبر في مصر، حبس نانسي أيمن المعروفة بـ موكا حجازي، لمدة سنة؛ على خلفية اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.

وكان دفاع المتهمة، قد تقدم باستئناف على حكم حبسها سنة، وهو الحكم الصادر من محكمة أحداث الطفل بالجيزة، على خلفية اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

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نشر فيديوهات خادشة للحياء

فيما قررت محكمة جنح الأحداث في وقت سابق، حبس فتاة التيك توك موكا حجازي لمدة سنة، وذلك لاتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور.

وأحالت جهات التحقيق المختصة الفتاة، إلى محكمة جنح الأحداث لبدء محاكمتها في اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء وتحرض على الفسق والفجور.

كما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن فتاة التيك توك البالغة من العمر 16 عامًا، تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق تيك توك، واستخدامه في نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية، وكسب الأموال عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

وأضافت التحقيقات بأن موكا حجازي أطلقت صفحة على موقع تيك توك وربطتها بحسابها عبر تطبيق إنستغرام، كما أنشأت صفحة على موقع يوتيوب، وبدأت في نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.

اعترافات الفتاة

من جهتها، اعترفت الفتاة بنشر الفيديوهات سالفة الذكر، رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها من خطورة تلك الفيديوهات، وأنها قد تدفعها للمساءلة القانونية.

إلا أن الفتاة قالت إن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر، هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك في جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرًا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.