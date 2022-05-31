"سامحني".. رسالة تكشف سر جريمة المصرية ذابحة أولادها

لا تزال تداعيات الجريمة المروعة التي ارتكبتها أم مصرية بحق 3 من أطفالها بعدما ذبحتهم بقرية منية النصر التابعة لمديرية أمن الدقهلية مستمرة.

فبينما اشتعلت الأوساط المصرية حزناً على الأطفال الأبرياء، كشفت وزارة الداخلية بعض التفاصيل عن الجريمة.

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وأوضحت أنها تلقت بلاغاً أفاد بوصول سيدة مصابة بجروح متفرقة نتيجة إلقائها بنفسها أمام جرار زراعي أثناء سيره بأحد الطرق الفرعية بالمنطقة محل سكنها.

سر في رسالة

وكشفت التحرّيات عند تفتيش منزل الأم القاتلة بدائرة المركز، العثور على 3 أطفال مذبوحين بإحدى الغرف وعلى جثثهم آثار آلة حادة ودماء.

كما وجدت الشرطة رسالة كتبت بخط اليد إلى الزوج الذي يعمل بالخارج، فيها اعتراف من الأم بارتكاب الواقعة.

والقاتلة حاصلة على شهادة من كلية التربية قسم لغة عربية، ومتزوجة من محمد.أ، 33 سنة وهو مدرس وعمل بالخليج، ومقيمان بمنطقة المكبس بقرية ميت تمامة مع أطفالهما.

جرح قطعي بالرقبة بطول 10 سم

يذكر أن اللواء مدير أمن الدقهلية كان تلقّى إخطارا من العقيد فتحي هاشم مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من أهالي قرية ميت تمامة التابعة لدائرة المركز، بالعثور على سيدة في العقد الثالث ملقاة على جانب إحدى الترع بالقرية وعليها آثار طعنات.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيدة تدعى "حنان.م.م"، 33 سنة، حاصلة على بكالوريوس تربية، وتم نقل الحالة إلى مستشفى منية النصر وتحويلها إلى المستشفى الدولي لإسعافها.

وأوضحت المعلومات أن حالتها سيئة للغاية، فهي مصابة بجرح قطعي بالرقبة بطول 10 سم ولا يمكن استجوابها.

وأثناء فحص بلاغ الانتحار ورد بلاغ لمركز شرطة منية النصر بالعثور على جثث 3 أطفال مذبوحين عند تفتيش منزلها، وهم أحمد 10 سنوات، وأنس 5 سنوات، وسمية 3 أشهر.