شاهد أول ظهور رسمي للوزيرة المصرية والدة المتهم بالقتل

في أول ظهور رسمي لها منذ أزمة اتهام ابنها بقتل شخصين في أميركا، شاركت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبيد، في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".

وظهرت الوزيرة، أمس الثلاثاء، مرتدية الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومسؤولين مصريين ورجال أعمال في الخارج.

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"تواجه المحنة بشجاعة"

فيما سعت مكرم إلى تكريس استمرارها في منصبها منذ الإعلان محلياً عن توجيه الاتهام لنجلها في الحادثة التي قالت وسائل إعلام أميركية إنها وقعت قبل أكثر من شهر. واعتبرت في بيان قبل أيام أن قيامها بواجباتها كوزيرة "لا يتعارض إطلاقاً مع كونها أُمًّا مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها".

إلى هذا، فقد حددت محكمة عليا بولاية كاليفورنيا الأميركية يوم 17 يونيو الحالي، تاريخاً لبدء جلسات محاكمة نجل وزيرة الهجرة المصرية، في اتهامه بارتكاب جريمة قتل شخصين.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة لشهر أبريل الماضي عندما اعتقلت الشرطة ابن الوزيرة بتهمة طعن زميله في العمل بسكين حتى الموت وشخص آخر يسكن في شقة الضحية في مدينة أنهايم.

فيما ذكرت شبكة "سي بي أس" الإخبارية الأميركية، الشهر الماضي، أن مدعين أكدوا أن حارس أمن المبنى شاهد رامي فهيم وهو يمشي على سطح المجمع السكني في منتصف الليل، قبل ساعات فقط من وقوع الجريمة.

وكانت مكرم أصدرت بيانا أكدت فيه أنها وعائلتها تتعرض "لمحنة شديدة" نتيجة هذا الاتهام التي قالت إنه لا يزال "منظورا أمام محكمة أميركية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن".