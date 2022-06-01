جديد نجل وزيرة مصرية متهم بالقتل.. "يعاني من مرض نفسي"

في تصريح جديد، كشف دفاع رامي فهيم نجل الوزيرة المصرية المتورط بجريمة قتل في أميركا مستندات تفيد معاناته من مرض نفسي وهو مرض الفصام.

فقد أوضحت مصادر مقربة من دفاع نجل نبيلة مكرم، وزير الهجرة، أن هناك بعض المعلومات التي تؤكد أن المحامين سيتقدمون بمستندات لمحكمة الدفاع الأميركية، تشير إلى أنه يعاني من مرض نفسي يسمى الفصام، بحسب وسائل إعلام محلية.

مادة اعلانية

وقال إنهم سيطالبون بعرضه على طاقم من الأطباء لتحديد حالته النفسية، وما إذا كان يعاني من مرض نفسي أثناء ارتكابه جريمة القتل أم لا.

انهيار نفسي

كما أضافت فضائية "القاهرة والناس" أن نجل الوزيرة تعرض خلال بداية عام 2021، لما يشبه الانهيار النفسي، وكان وحيداً في أميركا، لذا اضطرت والدته للسفر إليه، وأودع إلى مصحة نفسية.

وخلال هذه الفترة، كان يقرأ كتباً عن السحر وبعض الأفكار الغريبة والتشاؤم والمآسي والاكتئاب والاستقطاب، مشيرة إلى أن نجل الوزيرة كان يتعرض للتنمر في طفولته.

أتى ذلك بعد أيام من تأكيد وسائل إعلام غربية تورط نجل وزيرة مصرية في جريمة قتل بأميركا، وكشفت أنه تم توجيه الاتهام بالقتل لشاب مصري يبلغ من العمر 26 عاما بتهمة قتل زميله في العمل أميركي الجنسية والشروع فى قتل آخر، مضيفة أن المحكمة العليا الأميركية حددت جلسة 17 يونيو المقبل لمحاكمته.

وذكرت وسائل الإعلام أن المحكمة العليا في مقاطعة أورانج كاونتي، بولاية كاليفورنيا ستبحث الاتهامات الموجهة ضد الشاب رامي فهيم، وهو نجل وزيرة الهجرة المصرية ويقيم بمدينة إيرفين، ويعمل في شركة كبرى لإدارة الثروات، تملكها سيدة أعمال من أصل مصري، حيث اتهم بارتكاب جريمة قتل داخل مسكنه.

طعن زميله حتى الموت

ترجع أحداث القضية إلى 19 أبريل الماضي، حيث اتهم الشاب المصري بطعن زميله بالعمل بسكين عدة طعنات حتى الموت في شقتهما التي يقيمان فيها.

وكشف أحد حراس المبنى عن أنه شاهد نجل الوزيرة المصرية على سطح المجمع السكني للضحية قبل ساعات فقط من اكتشاف جريمة القتل، كما شوهد في نفس الطابق من شقة الضحية صباح يوم ارتكاب الجريمة.