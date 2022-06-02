مصر.. سنة سجن وغرامة لزوج اعتدى على زوجته بسكين

قضت محكمة جنح الأميرية، الخميس، بالحبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه على زوج ماري، بعد انتشار فيديو يرصد تعديه عليها بالضرب بسكين وعصا خشبية، وقررت النيابة العامة بتحويله لمحاكمة عاجلة.

في التفاصيل، استغاثت ماري وعائلتها من خلال مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وسارعت النيابة العامة المصرية بتقديم الزوج للمحاكمة العاجلة بعد ضبطه، واتهامه بالتعدي على زوجته ضرباً وإحداث إصابات متفرقة بها، باستخدام السكين وعصا خشبية.



وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرا بلاغاً في 13 من شهر مايو الماضي من ماري ونجلتها عن تعدي زوجها عليها ضربًا باستخدام سكين وعصا خشبية وإحداث إصابات بأنحاء متفرقة من جسدها لخلافات أسرية. كما رصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي يثبت تعدي المتهم على زوجته.

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خلافات دائمة

وكشفت التحقيقات مع ابنة المجني عليها عن وجود خلافات دائمة بين والديها بلغت ذروتها يوم الواقعة، حيث تعدى المتهم على والدتها بآلة حادة، وأصابها بجروح متفرقة، وبسؤال ماري، شهدت في التحقيقات بذات أقوال ابنتها، وقدمت مقطعًا مُصوّرا يظهر به المتهم حال تعديه عليها.



كما استمعت النيابة العامة في تحقيقاتها لأقوال 10 شهود من ذوي المتهم الذين أبصروه حال ارتكابه الواقعة، وأوضحوا أنهم قد تنبهوا لصرخات ابنة المجني عليها وقتها، وتوجهوا إلى المسكن محل الواقعة وشاهدوا المتهم حال التعدي على زوجته، أحكموا سيطرتهم عليه وانتزعوا السكين من يده.

كما كشفت التحريات أن الزوج من المسجلين خطر، وسبق اتهامه في عدد من القضايا. وأثبت تقرير بشأن توقيع الكشف الطبيِّ على المجني عليها، إصابتها بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بمواضع متفرقة من جسدها. وباستجواب زوج ماري أقر بتعديه على زوجته المجني عليها ضربًا لخلافات أسرية بينهما.