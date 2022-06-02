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مصر.. مصرع عاملين خلال تنقيبهما عن الآثار بحفرة بمنشأة القناطر

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تنقيب عن الأثار
تعبيرية للتنقيب عن الآثار

مصر.. مصرع عاملين خلال تنقيبهما عن الآثار بحفرة بمنشأة القناطر

القوات الأمنية تمكنت من القبض على متورطين في عمليات الحفر والتنقيب

القاهرة-ريم الششتاوي

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لقي عاملان مصرعهما أثناء محاولتهما التنقيب عن الآثار داخل حفرة في أحد العقارات بقرية تابعة لمركز منشأة القناطر.

في التفاصيل، تلقى رئيس مباحث شرطة منشأة القناطر بلاغاً يفيد بمصرع شخصين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل أحد العقارات بالقرية وانهيار الحفرة عليهما.

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وبانتقال القوات الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين أن الشخصين قد لقيا مصرعهما خلال أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، بمشاركة مجموعة من الأفراد الآخرين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثتين، ونقلهما لثلاجة المستشفى العام لتكون تحت تصرف النيابة العامة.

كما قامت الأجهزة الأمنية بتوقيف المتورطين بالتنقيب عن الآثار والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر واستدعاء ذوي المتوفين للتحقيق معهم والاستماع لأقوالهم.

وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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