مأساة بسنت تتكرر.. طالبة مصرية تنتحر بعد تهديدها بصور فاضحة

شهدت منطقة العامرية بالاسكندرية حادثًا مأساويًا، أعاد إلى الأذهان مأساة الطالبة "بسنت" التي انتحرت بتناول حبة غلال إثر تعرضها للابتزاز بنشر صور مخلة لها.

فقد أقدمت طالبة على إنهاء حياتها، إثر تناولها كمية من الأقراص المخدرة، وذلك بعد أن تعرضت للابتزاز من أحد الأشخاص قام بنشر عدة صور لها حصل عليها من صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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ووفقا لملف القضية، ورد بلاغ لشرطة العامرية ثان يفيد بوفاة المجني عليها بمحل سكنها بدائرة القسم إثر تناولها كمية من الأقراص.

وعلى الفور انتقلت عناصر أمنية إلى محل الواقعة بمنطقة الوادي بالكينج مريوط ترافقهم سيارة الإسعاف، وتبين من الفحص وجود جثة طالبة في العقد الثاني من العمر تبلغ 16 سنة.

وبسؤال أسرتها أقرت بأن ابنتهم تناولت أقراصًا مخدرة بقصد إنهاء حياتها لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب قيام شخص يدعى "م.ش.إ" بابتزاز ابنتهم والحصول على صور لها عارية عن طريق موقع "فيسبوك" وإرسالها إلى الأقارب والتشهير بها عبر نشر الصور بعدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى تناول الأقراص وإنهاء حياتها بعد مرورها بحالة نفسية سيئة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمعرفة ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، تمكّن من تحديد شخصية المتهم ومكان تواجده.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقى القبض عليه وعثر بحوزته على الجهاز المستخدم في الابتزاز الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وأمر القضاء بحبس المتهم 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتدعم مصر الصحة النفسية للمواطنين من خلال أكثر من خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في إنهاء حياتهم، كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات والاستشارات النفسية.

وتؤكد دار الإفتاء المصرية أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.