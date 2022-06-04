أول تعليق لعائلة أم كلثوم على إهانة كوكب الشرق

بعد أن تسببت تصريحات شاعر مصري أساء خلالها لكوكب الشرق بحالة غضب كبيرة في مصر، أصدرت أسرة أم كلثوم أول تعليق لها على الحادثة.

ووأعربت أسرة أم كلثوم، في تصريحات للإعلام المصري، عن استيائها الكبير من انتشار مثل هذه الشائعات، والتصريحات التي تسئ لكوكب الشرق.

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وأكدت جيهان حفيدة أم كلثوم، في تصريحاتها لـ"القاهرة 24" أن الأسرة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لاتخاذ عقوبة رادعة ضد هذا الكاتب، الذي أساء لكوكب الشرق وأسرتها.

وكانت حالة كبيرة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أساء الشاعر ناصر دويدار لكوكب الشرق أم كلثوم، وتصريحاته بأنها كانت تستغل حب وإخلاص الشعراء لها.

وقال دويدار إن شكل الراحلة كان "ملخبط"، على حد تعبيره، كما أشار إلى كونها تعاملت مع الشاعر رامي بمنطق خاص.

ووصف العلاقة بين الثنائي أنها كانت علاقة ذئب بفريسته، ووصف دويدار أم كلثوم بـ"الأنانية"، وقال إنها تلاعبت برامي، الذي تعامل معها على طريقة العاشق الولهان.

الأمسية الفنية أحدثت ضجة وتسببت في هجوم كبير على اتحاد كتاب مصر، وهو ما دفع نقابة الموسيقيين للدخول على خط الأزمة، وإصدار بيان للرد أكدت فيه أنها ستقف لكل متطاول وعابث ومتآمر بالمرصاد، وتدين كل محاولات النيل من التراث والرموز الفنية مثل كوكب الشرق أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد.

وأدانت النقابة التطاول على شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعا، ومنهم الشاعر أحمد رامي وأحمد شوقي وأحمد شفيق كامل الذي طالته كلمات الشاعر.

ولاحقا قدم الشاعر اعتذاره عما بدر منه من إساءات في حق كوكب الشرق أم كلثوم والشاعر أحمد رامي قائلا "من أنا لكي أخطىء في حق سيدة الغناء العربي أم كلثوم؟ ومن أنا حتى حتى انتقد شاعرا كتبت عنه مقالات تؤكد حبي واحترامي لفنه وأستاذا لأجيال؟"