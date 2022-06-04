بعد طردها من تركيا.. فضائية "مكملين" الإخوانية تعلن معاودة بثها

بعد طردها من تركيا أعلنت فضائية "مكملين" الإخوانية معاودة بثها من عدة عواصم.

وأعلنت الفضائية إعادة انطلاقها من جديد وبشعار جديد فيما أعلن الإعلاميان الإخوانيان محمد ناصر، وأسامة جاويش، انضمامها إلى قناة "مكملين" حيث بث محمد ناصر، على حسابه بموقع "تويتر"، فيديو ترويجيا لبرنامجه "مصر النهاردة. كما أعلن أسامة جاويش، الذي غادر قناة الحوار اللندنية الإخوانية قبل أيام، انضمامه مُجددا إلى القناة والتي عمل بها قبل 8 سنوات.

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وكانت فضائية مكملين قد أعلنت في بيان رسمي نهاية أبريل الماضي وقف بثها نهائياً من تركيا وإغلاق استوديوهاتها بعد 8 سنوات مارست فيها أنشطتها من إسطنبول.

وأضافت أنها ستعاود البث وتنطلق من جديد من دول أخرى قريباً.

و كشفت مصادر "العربية.نت" من قبل أن السلطات التركية طالبت إدارة الفضائية وقف برامجها المنتقدة لمصر أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية.

وأضافت أنه تم إبلاغ قيادات الإخوان رسمياً بذلك خلال إفطار جماعي في شهر رمضان الماضي شارك فيه عدد من عناصر الجماعة.

يذكر أن السلطات التركية كانت قد أوقفت برامج عدد من مذيعي الإخوان، على رأسهم محمد ناصر وحمزة زوبع وهشام عبدالله وحسام الغمري وهيثم أبو خليل، وحذرت آخرين من تكرار الأمر معهم ما لم يلتزموا بوقف انتقادهم لمصر التي بدأت أنقرة اتخاذ خطوات للتقارب معها.